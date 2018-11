8,2 Milliarden Euro an Umweltförderungen vergab der Bund in den vergangenen 25 Jahren. Niederösterreich zählte dabei zu den großen Profiteuren, bilanziert Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger. Vor allem beim Ausbau der kommunalen Infrastruktur in den 573 Gemeinden in Niederösterreich spielten im vergangenen Vierteljahrhundert die Bundesmittel eine große Rolle. So ging bei der Förderung von Abwasserprojekten jeder dritte Förder-Euro des Bundes nach Niederösterreich, beim Ausbau der Trinkwasserversorgung jeder fünfte.

„Ohne Unterstützung des Bundes wäre es für die Gemeinden unmöglich gewesen, die heute selbstverständliche kommunale Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung aufzubauen“, betont Köstinger. Mittlerweile seien mehr als 90 Prozent aller Haushalte an das öffentliche Trink- und Abwassernetz angeschlossen. Die Zukunft liegt in diesem Bereich deshalb auch in der Sanierung bereits bestehender Anlagen.

Aktuelle Förder-Schwerpunkte in Niederösterreich sind die Steigerung der Energieeffizienz, die Nutzung erneuerbarer Energieträger und der Ausbau der Elektro-Mobilität. Nutznießer der Bundesmittel sind vor allem Klein- und Mittelbetriebe: An sie gehen fast 70 Prozent der Förderungen. Köstinger sieht deshalb neben dem positiven Effekt auf Natur und Umwelt auch einen wirtschaftsbelebenden Effekt der Umweltförderung: „Umweltschutz und Wirtschaftswachstum sind kein Widerspruch. Nur ressourcen- und energieeffiziente Investitionen stellen sicher, dass Unternehmen im Wettbewerb bestehen.“ Direkt wurden durch die Förderungen alleine im Vorjahr etwa 5.000 Arbeitsplätze geschaffen und gesichert.

"Neue Herausforderungen brauchen neue Antworten"

Der Anteil Niederösterreichs an den Fördermitteln stieg in den vergangenen Jahren deutlich. 2017 ging bereits jeder fünfte Euro aus dem gesamten Fördertopf in das größte Bundesland. 4.700 Projekte profitierten davon. In keinem Bundesland nahmen zudem die Privathaushalte die Umweltförderung häufiger in Anspruch. Fast jeder vierte Sanierungsscheck-Euro ging nach Niederösterreich – großteils in Haus-Sanierungen nach klimaaktiv-Standard.

Einen der Schwerpunkte der Zukunft sieht Köstinger im „Raus aus dem Öl“-Bonus, den in den ersten Monaten bereits 4.300 Haushalte und Betriebe in Anspruch nahmen. „Neue Herausforderungen brauchen neue Antworten. Gerade die Energiewende, die wir mit dem Vertrag von Paris eingeleitet haben, braucht leistungsstarke Politikinstrumente. Umweltförderungen sind Förderungen für den Klimaschutz“, betont Köstinger. Und sie verspricht, dass die gegenwärtig komplexe Förderungsabwicklung vereinfacht werden wird.