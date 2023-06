Elf NÖ Bildungseinrichtungen erhielten erstmals das MINT-Gütesiegel

Das „MINT-Gütesiegel 2023-2026“ ist eine gemeinsame Initiative der Industriellenvereinigung, des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Wissensfabrik Österreich und der Pädagogischen Hochschule Wien. Anfang Juni wurde das Siegel an 130 neue innovative Bildungseinrichtungen aus ganz Österreich verliehen. In Niederösterreich erhielten elf Bildungseinrichtungen die Auszeichnung zum ersten Mal.

Ausgezeichnet wurden dabei die Volksschulen Röschitz (Bezirk Horn), Enzersdorf-Margarethen (Bezirk Bruck an der Leitha) und Guntramsdorf II (Bezirk Mödling) sowie die Gymnasien BG Bachgasse Mödling, BG/BRG Tulln, BG/BRG Waidhofen an der Thaya und das Mary Ward Privat-ORG (Bezirk Krems). Außerdem erhielten die Mittelschulen Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) und NÖMS Guntramsdorf (Bezirk Mödling) sowie die HTL Mödling die Auszeichnung. Auch der Niederösterreichische Landeskindergarten Himbergerstraße in Münchendorf (Bezirk Mödling) bekam das Siegel verliehen.

Mit Naturwissenschaft und Technik möglichst früh in Berührung kommen

Thomas Salzer, der Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich, freut sich über den Zuwachs bei den ausgezeichneten Bildungseinrichtungen. „Es ist schön zu sehen, dass so viele niederösterreichische Pädagoginnen und Pädagogen innovative Wege suchen, um technische und naturwissenschaftliche Themenfelder spannend zu vermitteln und damit Kinder und Jugendliche begeistern“, so der IV-NÖ-Präsident.

Er betont außerdem, wie bedeutsam es sei, dass junge Menschen bereits möglichst früh, im Kindergarten und in der Volksschule, mit naturwissenschaftlichen und technischen Themen in Berührung kommen: „Das ist wichtig, um die kindliche Neugier zu wecken und nachhaltiges Interesse zu entwickeln“. Denn gerade in diesen Fachgebieten bieten sich im Erwachsenenalter herausragende berufliche Perspektiven. „Im MINT-Bereich liegen die Jobs der Zukunft“, unterstreicht Salzer.

Achte Ausschreibung ab November 2023

Das MINT-Siegel ist eine bundesweit gültige Auszeichnung für innovatives Lernen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) mit vielfältigen Zugängen für Mädchen und Burschen. Die Bildungseinrichtungen, die mit dem Siegel ausgezeichnet wurden, erhalten das MINT-Gütesiegel als digitales Logo für ihren Webauftritt sowie als Wandplakette für ihr Gebäude. Das Gütesiegel wird für die Dauer von drei Jahren vergeben, eine Wiedereinreichung ist nach einer Phase der Qualitätsentwicklung möglich. Die achte Ausschreibung für das MINT-Gütesiegel wird im November 2023 starten.

Mehr unter: http://www.mintschule.at/mint-landkarte/