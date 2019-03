Mehr Plätze bei der Tagesbetreuung von Schülern: Das kündigt ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann im Rahmen einer heutigen Pressekonferenz an. Bei der Neufassung des Bildungsinvestitionsgesetztes (BIG) sollen die bestehenden Betreuungsplätze bis 2022 von rund 190.000 auf 230.000 Plätze gesteigert werden. Auch außerschulische Tagesbetreuung wie zum Beispiel Horte und Ferienbetreuung können künftig gefördert werden. Dafür werden in den nächsten drei Jahren insgesamt rund 203 Millionen Euro vom Bund bereitgestellt – 93 Millionen Euro aus dem derzeitigen BIG und rund 110 Millionen Euro aus den nicht verbrauchten Mitteln der 15a-Vereinbarung. Denn ein großer Teil der vorgesehenen Gelder für die Tagesbetreuung sei von Ländern und Gemeinden nie abgeholt worden. Deshalb werden diese in den kommenden Jahren zusätzlich zur Verfügung gestellt, aber unter anderen Bedingungen.

Die Auszahlung der Mittel ist für die Länder zukünftig an Bedingungen geknüpft, um „allgemeine Qualitätsstandards für die Betreuung zu erreichen und eine lernfördernde Umgebung zu erzielen“, erklärt der Bildungsminister. Bedeutet: Geld gibt es für die Bundesländer nur dann, wenn spezielle Kriterien erfüllt werden. Diese umfassen die Betreuung durch qualifiziertes Personal, eine Gruppengröße von nicht mehr als 25 Kindern, eine dementsprechende pädagogische und räumliche Ausstattung und bedarfsgerechte Öffnungszeiten: ab 7 Uhr bis Unterrichtsbeginn, bis 16 Uhr (bei Bedarf bis 18 Uhr) und während der Ferien von 8 bis 16 Uhr.

„Unser Vorschlag verbessert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in einem entscheidenden Ausmaß und garantiert die Qualität der pädagogischen Betreuung und kompensiert damit zum Teil den Einfluss sozial bestimmter Lernmilieus“, betont Bildungsminister Faßmann. Für ihn ist die Novelle eine Übergangsregelung. Nach 2022 soll die Finanzierung im Finanzausgleich enthalten sein.