Die Landesschülervertretung, die alle AHS-, BHS- und Berufsschüler in ganz Niederösterreich vertritt, liegt wieder ganz in der Hand der ÖVP-nahen Schülerunion. Sie holte bei der zweitägigen Wahl in St. Pölten alle 48 Mandate.

Bestimmt wurden - traditionell vor dem Sommer - auch die obersten Schülervertreter des neuen Schuljahres: Das sind Michael Stadlmann aus Pfaffstätten (Bezirk Baden) als Landesschulsprecher für den AHS-Bereich, Victoria Polsterer aus Wagram im Bezirk Tulln für den BHS-Bereich und Sebastian Skof aus Stockerau (Bezirk Korneuburg) für die Berufsschulen.

"Wir wollen in Bildungssystem aufblühen"

"So wie wir in unserem Team alle verschieden sind, so sind auch alle Schülerinnen und Schüler unterschiedlich. Deshalb ist es wichtig, dass unser Bildungssystem uns auch als Individuen wahrnimmt und jedem den Raum gibt, sich individuell weiterzuentwickeln. Denn wir wollen in einem Bildungssystem, das sich an uns anpasst, aufblühen", sagt der frischgewählte AHS-Landesschulsprecher. Seine Kollegin, Victoria Polster, will sich vor allem für die Digitalisierung in Schulen einsetzen. Sebastian Skof will dafür sorgen, dass die Berufsschulen "nicht vergessen und übersehen", sondern wieder "in den Mittelpunkt gerückt werden".

Die Bundesschülervertretung wird nach den Wahlen aller neun Landesschülervertretungen im Herbst gekürt. Bis dahin steht Alexandra Bosek aus dem Bezirk Baden an der Spitze.