Sommerschule: Die Vorbereitung auf den Schulbeginn startet in NÖ

Ab Montag, 21. August, geht es los, die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr starten. Das Interesse dafür ist in Niederösterreich weiterhin groß. Heuer haben sich 6.662 Schülerinnen und Schüler in ganz NÖ für die Sommerschule angemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr sind das ähnlich viele Anmeldungen. An 177 Schulstandorten werden 571 Pädagoginnen und Pädagogen sowie 284 Studierende bis zum 1. September die Kinder und Jugendlichen fit für das kommende Schuljahr machen.

Aufwärmen und Defizite ausgleichen

Das Förderprogramm soll den Einstieg nach den Sommerferien erleichtern: „Die Sommerschule hilft Defizite auszugleichen. So wird den Schülerinnen und Schülern jene Unterstützung geboten, die sie brauchen, um im Herbst gut gerüstet in das neue Schuljahr starten zu können“, sagt Bildungsdirektor Karl Fritthum. Inhaltlich konzentriert man sich auf die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch. Am meisten gebucht ist der Gegenstand Deutsch, gefolgt von Mathematik und dann Englisch.

Defizite von den Jahren der Pandemie, müsse man noch immer ausgleichen, berichtet Isabella Zins, Sprecherin der AHS-Direktorinnen Österreich und Direktorin des BORG Mistelbach: „Die Coronazeit wirkt noch immer etwas nach, durch Wiederholungen in den Vorbereitungswochen kann geübt werden und es erleichtert den Einstieg“, sagt sie. Mit vielen Gruppenarbeiten sind die Kurse der Sommerschule ganz anders aufgebaut als der normale Unterricht, auch das Soziale sei wichtiger.

Foto: NÖN Archiv

BORG Mistelbach bietet Woche zum Üben und Kennenlernen

An einigen Schulen werden vor dem Schulbeginn auch eigens konzipierte Förderprogramme für Schülerinnen und Schüler angeboten. Am BORG Mistelbach treffen beispielsweise Schülerinnen und Schüler aus 25 verschiedenen Schulen in der ersten Klasse der Oberstufe zusammen. „Eine Woche vor Schulbeginn bieten wir Kurse auf freiwilliger Basis an, wo wir die Basics wiederholen und die Kinder einander kennenlernen können“, berichtet Schulleiterin Isabella Zins. Die Lehrerinnen und Lehrer würden an dem Stimmungsbild dieser Vorbereitungswoche sehen, worauf sie im Herbst Rücksicht nehmen müssen, so Zins. „Auch ich als Leiterin, kann so besser überlegen, welche Förderprogramme es unter dem Schuljahr brauchen könnte.“ Das Angebot sei in den letzten Jahren sehr gut angekommen. Heuer nehmen fast 80 Schülerinnen und Schüler an der Vorbereitungswoche am BORG Mistelbach teil.

Auch am BORG Krems gibt es eine schulautonome Variante der Sommerschule. Sie ist nur für die eigenen Schülerinnen und Schüler gedacht. Das ermögliche sehr standortspezifische und individuelle Angebote, sagt Direktorin Barbara Faltl. In der vorletzten Ferienwoche werden Blockveranstaltungen zu den Hauptfächern angeboten, also Mathematik, Deutsch, Englisch, aber auch Latein oder Französisch. 75 Schülerinnen und Schüler haben sich im BORG Krems heuer für die Vorbereitungskurse angemeldet — manche wählten auch zwei Fächer. Die Gruppen seien sehr inhomogen, berichtet Faltl: „Die Schülerinnen und Schüler sind aus den unterschiedlichsten Beweggründen hier. Manche weil sie im Zeugnis einen 4er hatten und wissen, es ist sich nur knapp ausgegangen, andere weil sie etwas nicht verstanden haben und sich Unterstützung holen wollen.“

Förderprogramme sind kein „Pauk-Kurs“

Um für eine Nachprüfung gerüstet zu sein, reiche weder das Modell in Mistelbach und Krems, noch die zwei Wochen der Sommerschule, da sind sich Zins und Faltl einig. Die SPÖ hatte kürzlich gefordert, dass die Sommerschule Schülerinnen und Schüler auf ihren „Nachzipf“ vorbereiten soll. „Das würde den Rahmen sprengen, meinen die Direktorinnen. Die Sommerschule ist kein „Pauk-Kurs“, es geht nicht um das Eintrichtern von Inhalten oder die gezielte Vorbereitung einer speziellen Person auf eine Prüfung“, sagt Zins. Für Nachprüfung sei es notwendig, früher als zwei Wochen vor Schulbeginn mit dem Lernen zu beginnen, weiß auch Direktorin Faltl, führt aber aus: „Das Angebot im BORG Krems ermöglicht es aber, Fragen an die Lehrpersonen zu einem spezifischen Kapitel oder Fach zu stellen. Es geht um das Aufwärmen, ist aber keine umfassende Lernvariante“, fasst Faltl zusammen.