An der FH St. Pölten startet man mit drei neuen Studien- und Lehrgängen in das neue Semester. Zwei davon werden auf Englisch gelehrt: „Bachelor Creative Computing“ und „Master Cyber Security and Resilience“. Zusätzlich hat man nun die Möglichkeit, den Bachelor-Studiengang „Management und Digital Business“ zu studieren.

An der IMC FH Krems wird heuer zum ersten Mal der englischsprachige Master-Studiengang „International Business und Economic Diplomacy“ angeboten.

Ab diesem Semester kann man sich auch an der Donau-Universität Krems für drei neue Master-Studiengänge inskribieren: „Medizinrecht“, „Building Innovation“ und „Betriebliches Gesundheitsmanagement“.

An der KPH Krems ist es nun möglich, eine Reihe an neuen berufsbegleitenden Hochschullehrgängen in Anspruch zu nehmen: Neu sind etwa „Trauma-Pädagogik“ und „Ethik“.

Ab dem Wintersemester kann man an der Bertha von Suttner Privatuni „Transformatives Inklusionsmanagement“ studieren. Dieser Master-Studiengang setzt sich aus Elementen der sozialwissenschaftlichen Inklusionsforschung, der Transformationsforschung sowie des Sozialmanagements zusammen.

An der FH Wiener Neustadt ist ein neuer Studiengang in Planung. Health Care Informatics soll 2021 starten.