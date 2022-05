Studie: Wie es den Kindergärten geht

Werbung

In 1.246 Interviews – 198 davon in NÖ – hat die MEGA-Bildungsstiftung unter Eltern und Kindergarten-Pädagoginnen das Bildungsklima in den österreichischen Kindergärten erhoben. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Qualität von Betreuung und Bildung sowie auf den Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen. Die Ergebnisse sind durchwachsen.

Als durchwegs sehr gut bis gut werden das allgemeine Klima und Ausstattung der Kindergärten bewertet. Für NÖ hat Jürgen Gangoly, der die Studie erstellt hat, einige interessante Ergebnisse herausgefiltert.

Der Guntramsdorfer Jürgen Gangoly hat die Studie erstellt. Foto: Sebastian Philipp

Die allgemeinen Rahmenbedingungen in den NÖ-Kindergärten bewerten 59 Prozent der befragten Pädagoginnen und Eltern mit sehr gut, in Wien tun das nur 50, in Kärnten sogar 70 Prozent.

Wo hapert es in NÖ?

Aus Sicht der Pädagoginnen gibt es zu wenig Personal. Besonders für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund und Kindern mit besonderen Bedürfnissen sind zu wenig Ressourcen da. Auch die Kommunikation mit den Eltern bewerten nur 28 Prozent der Pädagoginnen mit sehr gut, das ist österreichweit einer der schlechtesten Werte.

Ein großes Problem ist das fehlende Angebot von Coaching und Supervision für die Elementarpädagoginnen in NÖ: Fast zwei Drittel bewerten das mit genügend und nicht genügend. Aber 44 Prozent der Pädagoginnen in NÖ fänden diese Unterstützung „wichtig“. „Die fühlen sich oft alleingelassen, das betrifft auch die Leiterinnen“, sagt Jürgen Gangoly dazu.

Große Unzufriedenheit gibt es auch mit dem persönlichen Arbeitsplatz und der IT-Ausstattung: Zwar steigen der Aufwand in der Administration sowie die Berichts- und Dokumentationspflichten, aber es gebe dafür zu wenig Personal und auch an der IT-Ausstattung hapert es. Nur sechs Prozent der Pädagoginnen finden Letztere sehr gut, aber über 60 Prozent genügend oder nicht genügend. Dem Arbeitsklima tut das aber keinen Abbruch: Das bewerten 36 Prozent der NÖ-Pädagoginnen mit sehr gut und 30 Prozent mit gut.

Was sich 86 Prozent der befragten Pädagoginnen in NÖ auch wünschen: Eine Management- oder Leitungsausbildung. Dieser Wunsch ist auch bei den Kolleginnen in den Bundesländern groß.

Die Eltern hingegen wünschen sich mehr Betreuung in den Ferien und längere Öffnungszeiten. Was kaum verwundert: Die Pädagoginnen sind damit zufriedener als die Eltern.

Info: megabildung.at