So schnell kann eine Tagesordnung hinfällig werden. Als sich die Pflichtschul-Direktoren aus dem Raum Amstetten am Mittwoch zu ihrer Leiterkonferenz trafen, gab es zunächst nur ein Thema: das zwei Tage zuvor präsentierte Bildungspaket von ÖVP-Minister Heinz Faßmann, das ab dem Schuljahr 2019/20 in Kraft treten soll.

Positiv werden die Änderungen in der Neuen Mittelschule (NMS) und das freiwillig zehnte Schuljahr in der Polytechnischen Schule gesehen, sehr zwiegespalten sind die Meinungen quer durch Niederösterreich zu jenen Punkten, die die Volksschulen betreffen.

Die einen reden von der „Rückkehr der Strenge“ (Cornelia Wagner-Sturm, NMS-Direktorin in Aschbach und Wolfsbach) und „einem vernichtenden Rückschlag gegen jede moderne Unterrichtsentwicklung“ (Margarethe Knocki-Polt, NMS-Direktorin in Purkersdorf). Andere von der Rückkehr von „Sicherheit, Klarheit und Struktur“ (Bildungsdirektor Johann Heuras) und davon, dass „der Leistungsgedanke zu Recht wieder in den Vordergrund gerückt wird, da Schule keine Spielwiese ist“ (Vertreter der NÖ-Landeslehrer Helmut Ertl).

Was sagen Niederösterreichs Pädagogen konkret zu den einzelnen Punkten des Bildungspakets?

VOLKSSCHULE:

Comeback für Sitzenbleiber

Derzeit können Schüler ab der vierten Klasse sitzen bleiben. Künftig wird das bereits ab der zweiten Klasse ermöglicht: Mit einem Fünfer darf aufgestiegen werden, ab zwei entscheidet die Schulkonferenz.

„Dass Kinder eine Klasse wiederholen, wurde teilweise von den Eltern gefordert. Aus meiner Sicht ist das im Interesse des Kindes und der Eltern“, so Daniela Ebner, Schulleiterin der VS Hafnerplatz in Krems. Für Eva Weiländer, 19 Jahre Schulleiterin an der VS Pyhra, ist Sitzenbleiben „immer eine Rückstufung. Wenn wir dagegen endlich eine Vorschule hätten, könnten wir uns das sparen“.

Ziffern werden wieder Mode

Derzeit wird in der jeweiligen Volksschule entschieden, ob Lehrer eine Ziffernnote oder eine „schriftliche Leistungsinformation“ geben. Zukünftig sind die Ziffernnoten ab der zweiten Klasse wieder verpflichtend. Zusätzlich gibt es eine verbale Beurteilung.

Eva Brandstetter, VS-Schulleiterin in Krems-Rehberg, hat die Erfahrung gemacht, „dass vielen Eltern die Ziffernbenotung lieber war, weil sie dann genau wissen, wo das Kind steht“. Aber: Durch die Vergabe von Ziffernoten seien Kinder immer vergleichbar, meint Wagner-Sturm, was sich nachhaltig auf das Selbstwertgefühl auswirke.

Auch Knocki-Polt findet klare Worte: „Anstatt Schüler bis zum 14. Lebensjahr Kindheit, Raum, Zeit und anregende Lernumgebungen zu geben, wird der Druck auf die Eltern und Kinder nochmals erhöht.“

(NEUE) MITTELSCHULE:

Leistungsniveaus kommen zurück

Vor zehn Jahren startete der Versuch Neue Mittelschule. Statt in drei Leistungsgruppen wurde im Team-Teaching (zwei Lehrer in der Klasse) unterrichtet. Künftig haben Direktoren die Wahl, ob sie dabei bleiben oder die Leistungsniveaus „Standard“ und „Standard AHS“ einführen.

Ein grundsätzlich guter Weg in Richtung Autonomie, der es hoffentlich ermöglicht, pädagogisch kindzentriert arbeiten zu können, so der Tenor der Pädagogen. Auch Bildungsdirektor Heuras sieht die Entscheidungsfreiheit der Direktoren als Chance für die NMS. Aber: „Wenn man in einer Klasse sehr gute Schüler hat, ziehen die die anderen mit“, wendet Weiländer ein. „Das fällt mit Leistungsniveaus flach!“ Das gelte nicht nur für die Volksschulen.

Notenskala: Aus sieben mach fünf

Die bisherige siebenteilige Notenskala wird abgeschafft. An ihre Stelle treten zwei fünfteilige Notenskalen, die sich überlappen. „Die Rückkehr zur fünfteiligen Bewertungsskala begrüße ich. Die siebenteilige Skala war zwar ein recht ausgeklügeltes System, aber die Eltern haben sich nicht wirklich damit ausgekannt“, sagt Alfons Russ, Direktor der NMS Krems. Und Eva Weiländer ergänzt: „Das war selbst für Lehrer verwirrend.“

Mitarbeit: Michaela Fleck, Denise Schweiger, Lisa-Maria Seidl, Petra Vock, Michaela Fiala und Otto Havelka

