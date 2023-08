AKS hat eine neue Vorsitzende

Die SPÖ-nahe Aktion kritischer Schüler_innen Niederösterreich hat sich für das kommende Schuljahr neu aufgestellt. Valentina Kloibhofer aus Amstetten löste nach zwei Jahren die bisherige AKS-Landeschefin Fiona Schindl ab. Sie war bisher Landesgeschäftsführerin.

„Bildung ist der Grundstein für ein gutes Leben und für uns als AKS ist klar: Gute Bildung und ein gutes Leben, das soll es für alle geben. In Österreich wird Bildung immer noch vererbt, das heißt die Bildung der Eltern spielt eine maßgebliche Rolle bei den eigenen Bildungschancen“, erklärtw Kloibhofer ihren Beweggrund, sich bildungspolitisch zu engagieren. Hier in Niederösterreich gebe es noch genug zu tun. „Wir werden eine laute Stimme für die Rechte aller Schülerinnen und Schüler sein, besonders wenn eine schwarz-blaue Landesregierung Sprachverbote oder sonstige Diskriminierung an unsere Schulhöfe bringen möchte“, kündigte sie an.

Thomas Gausterer ist neuer Organisationssekretär. Foto: AKS NÖ

Zum neuen Landesgeschäftsführer wurde der 18-jährige Robert Stojakovic aus dem Bezirk Baden gewählt. Er freut sich auf seine neue Aufgabe: „Gemeinsam mit der AKS Niederösterreich möchte ich auf die täglichen Probleme von Schülerinnen und Schülern aufmerksam machen und an Lösungen für die großen Herausforderungen unseres Bildungssystems arbeiten.“ Verstärkung bekommen Kloibhofer und Stojakovic von Thomas Gausterer aus dem Bezirk Bruck/Leitha, der zum neuen Organisationssekretär gewählt wurde.