Konzept für pädagogische Assistenz: Freizeitpädagogen wehren sich

„In der Schule von heute wird das Leben von morgen gestaltet.“ Mit diesen Worten eröffnete Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Dienstagmittag die Pressekonferenz zur Präsentation zum Konzept der pädagogischen Assistenz an Österreichs Schulen. Im Zuge des Pressetermins wurden die Pläne zu einem geplanten Gesetzesentwurf vorgestellt. Obwohl von allen Seiten mehrmals betont wurde, dass man sich erst in der Verhandlungsphase befinde und es noch „keine konkreten Pläne“ gebe, gingen am Ende der Pressekonferenz die Wogen hoch. Vertreterinnen und Vertreter von „Bildung im Mittelpunkt“ kritisierten die Vorhaben unter anderem mit Schildern und bezeichneten den Bildungsminister als „Assistenzminister“. Sie warfen ihm vor, ihren Beruf zu entwerten.

Demonstrationen gegen Reform

Am 12. Juni findet eine weitere Demonstration für den Beibehalt der Freizeitpädagogik statt. Foto: BiM Betriebsrat

Bereits am 1. Juni gingen 2.000 Freizeitpädagoginnen- und pädagogen auf die Straße und demonstrierten unter dem Motto „Freizeitpädagogik bleibt“. Ausgelöst wurde diese Demonstration durch eben genau diesen Gesetzesentwurf des Bildungsministeriums, der vorsieht, Freizeitpädagoginnen und -pädagogen zu „Assistenzpädagoginnen“ und „Assistenzpädagogen“ zu machen. Sie sollen dann auch im Lernteil von Ganztagsschulen eingesetzt werden und zudem in ein anderes Gehaltsschema wechseln. Voraussetzung dafür sollen eine Matura und 30 ECTS auf einer Pädagogischen Hochschule sein. Heute hat der ÖGB (Österreichischer Gewerkschaftsbund) den Freizeitpädagoginnen und -pädagogen die Streikfreigabe erteilt. Die nächste Demonstration ist für 12. Juni geplant.

Die Demonstrationen werden federführend von der Organisation „BiM - Bildung im Mittelpunkt“ organisiert. Sie ist mit den Vorhaben der Regierung nicht zufrieden und stößt sich vor allem an der Begrifflichkeit der „Assistenz“. Die Freizeitpädagogik sei eine eigenständige und eigenverantwortliche Berufsgruppe, die ihre Arbeit selbst konzeptionell erstellt und Planungen selbstständig durchführt, heißt es auf der Facebook-Seite des BiM. Ebenfalls kritisiert wird die Verkürzung der Ausbildungszeit, die normal 60 ECTS beinhaltet. Mehr dazu hier: BiM - Bildung im Mittelpunkt | Facebook

Polaschek und Teschl-Hofmeister halten an Vorhaben fest

Bildungsminister Martin Polaschek hingegen sieht die Reform als große Chance für den Ganztagsbetrieb an Österreichs Schulen: „Wir schaffen erstmalig die Möglichkeit einer vollen Anstellung in allen nicht verschränkt geführten Schulen. Sie können so zeitlich flexibel in individuellen pädagogischen Angeboten der Schule engagiert sein.“ Er betont außerdem, dass Kinder mit Förderbedarf auch am Nachmittag ohne umständliche Übergaben vom selben Personal unterstützt werden können.

Auch NÖ-Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) verstehe die Aufregung nicht, da ein fixes Konzept noch nicht feststehe. „Mit dem stetig wachsenden Bedarf an schulischer Tagesbetreuung an den Schulstandorten in Niederösterreich wächst natürlich auch der Bedarf an qualitativem Personal. Und dazu braucht es auch attraktive Rahmenbedingungen. Ich denke, mit der vorliegenden Initiative von Bundesminister Polaschek ist ein erster wichtiger Schritt zur Neugestaltung des Betreuungsteils an ganztägigen Schulen eingeleitet, um die beruflichen Rahmenbedingungen aus der Sicht Niederösterreichs deutlich zu verbessern.“

Künftig 32 Wochenstunden und Gehaltstabelle im Lehrerdienstrecht

Von der Regierung vorgesehen ist eine standortbezogene Tätigkeit mit 32 Wochenstunden mit Kontakt mit Schülerinnen und Schülern in der Schulzeit und acht Wochenstunden Vor- und Nachbereitung. Außerdem soll die neue Berufsgruppe eine eigene Gehaltstabelle im Lehrerdienstrecht bekommen. Die Ferien- und Urlaubsregelung soll sich wie bei Lehrpersonen verhalten. Jedoch können sie in den Ferien für eine zweiwöchige Sommerschule herangezogen werden. Eine Ferienbetreuung sei über Nebenbeschäftigung möglich.