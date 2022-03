NEOS fordern mehr Geld für Betreuung

Im Rahmen einer „Bildungstour“ durch Niederösterreich haben NEOS-Landessprecherin Indra Collini und die pinke Nationalratsabgeordnete Martina Künsberg Sarre verschiedenste pädagogische Einrichtungen wie zum Beispiel die Caritas-Familienberatung in St. Pölten besucht und ihre Forderungen in Sachen Kinderbetreuung verstärkt. Betroffen sind sowohl Bundes- und Landes-Agenden.

Zentrales Anliegen der NEOS ist dabei nicht nur der Ausbau des Kinderbetreuungs-Angebots, sondern auch die Qualität der Betreuung. „Österreich und speziell Niederösterreich hinkt da hinterher“, kritisiert Collini. „Ich setze mich deshalb für einen Stufenplan ein, mit dem wir schrittweise zu kleineren Gruppen und mehr Fachpersonal kommen. Wir schätzen, dass für diesen ambitionierten Ausbau bis 2035 österreichweit 25.000 zusätzliche Pädagoginnen und Pädagogen und ebenso viele zusätzliche Assistenzkräfte benötigt werden.“

Die Gespräche mit Eltern hätten außerdem gezeigt, dass dringend mehr Deutsch-Förderkräfte nötig seien. Das kostet natürlich mehr Geld. Die Hoffnung der NEOS liegt in der 15a-Vereinbarung – also der Bund-Länder-Regelung, die heuer neu verhandelt wird. Der Vorschlag der NEOS wären die Investitionen nach skandinavischem Vorbild, das von 0,6 Prozent des BIP stufenweise auf 2 Prozent erhöht wird. „Das sind zusätzlich 5,6 Milliarden Euro pro Jahr.“ Für die NEOS wäre von 2022 bis 2026 schon jährlich eine Milliarde mehr wünschenswert.

Christiane Teschl-Hofmeister Foto: Josef Herfert

Für mehr Geld setzt sich das Land Niederösterreich bei den aktuell laufenden Verhandlungen zur Nachfolgeregelung der „Art. 15a B-VG Vereinbarung Elementarpädagogik“ auch ein, wie Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) betont. „Damit soll der bedarfsgerechte Ausbau qualitätsvoller Kinderbetreuungseinrichtungen gefördert und weiter zügig vorangetrieben werden. Wichtig ist uns dabei auch die flexible Abrufbarkeit der Mittel, damit möglichst viele Kommunen die Möglichkeit zur Schaffung von Betreuungsgruppen nützen können. So ist gewährleistet, dass möglichst alle Gelder, die der Bund im Bereich der elementaren Bildungseinrichtungen zur Verfügung stellt, bei den Familien in voller Höhe ankommen“, so Teschl-Hofmeister.

Langfristig fordert Collini einen höhren Fachkraft-Kind-Schlüssel und Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag eines Kindes, „um Frauen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen und Altersarmut zu vermeiden“.