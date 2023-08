Zwei Mitglieder aus NÖ verstärken neuen Vorstand der Schülerunion

Die ÖVP-nahe Schülerunion wählte am Samstag einen neuen Bundesvorstand. In den Vorstand gewählt wurden auch Anny Kranzl aus dem Bezirk Horn und Marius Hladik aus Schwechat.

Kranzl engagierte sich bisher im Landesvorstand der Schülerunion Niederösterreich. Künftig wird die 20-Jährige im Bundesvorstand vorrangig für Fort- und Weiterbildungen zuständig sein. Der 18-jährige Marius Hladik aus Schwechat wird nicht nur Landesschulsprecher in Wien, er ist auch der Kandidat für das Amt des Bundesschulsprechers im Schuljahr 2023/2024. Zusammen mit der frisch gewählten Bundesobfrau Charlotte Stütz bilden sie den neuen Bundesvorstand der Schülerunion.

Gewählt wurde Stütz am Bundestag der Schülerunion in der Innsbrucker Messehalle mit 90,83 Prozent. „Wer konsequente Vertretung sucht, ist bei der Schülerunion richtig. Nicht umsonst prägen wir seit über 50 Jahren die österreichische Bildungspolitik, nicht umsonst setzen wir mit unserer Arbeit regelmäßig deutliche Akzente in der Bildungslandschaft und nicht umsonst stellen wir auch im kommenden Jahr 27 der 29 Mandate in der Bundesschülervertretung“, sagt Stütz.

Mit über 30.000 Mitgliedern ist die Schülerunion die größte Schülerinnen- und Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Im Schuljahr 2022/2023 stellte die Organisation 26 von 29 Mandate in der Bundesschülervertretung.