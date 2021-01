Schlechtere bis keine technische Ausstattung, überforderte Mamas und Papas: Viele fürchten, dass das Home Schooling in der Coronakrise die Bildungsschere weiter öffnet.

In Österreich würde das dazu führen, dass die Chancen der Schwächeren noch geringer werden. Denn laut OECD-Bericht hängt der Erfolg eines Kindes hierzulande ohnehin schon stark von Einkommen und Job der Eltern ab.

Ändern will das Sophie Blohberger. Die studierte Skandinavistin, die schon als Köchin oder in einer KZ-Gedenkstätte arbeitete, unterrichtet an einer St. Pöltner Mittelschule.

Organisation mit hehrem Ziel bis 2050

„Ich habe gemerkt, dass der Bildungsweg, den ich gehen konnte, keinesfalls selbstverständlich ist“, erzählt die Guntramsdorferin.

Als Lehrer-Quereinsteigerin verfolgt sie nun das Ziel, weniger privilegierten Kindern zu helfen und so Bildungsabbrüche zu verhindern. „Mein Wunsch ist, dass die Jugendlichen nach der Mittelschule wissen, was sie mit ihrem Leben tun wollen.“

Sophie Blohberger ist damit eine von insgesamt 136 „Fellows“ der Organisation „Teach for Austria“. In NÖ arbeiten aktuell zwölf. Sie unterrichten für maximal zwei Jahre an Schulen, an denen viele Eltern über wenig Bildung und Einkommen verfügen, Migrationshintergrund haben und Deutsch oft nicht Erstsprache ist.

Das Ziel ist groß: Mit ihrer Arbeit wollen sie dazu beitragen, dass bis 2050 jedes Kind die Chance auf ein „gutes Leben“ hat – unabhängig vom familiären Hintergrund. Für Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister sind die Fellows durch „andere Sichtweisen, die sie einbringen“ eine Bereicherung für die Schulen.

„Fellows können in den zwei Jahren alles geben“

Um als Fellow arbeiten zu können, musste die Guntramsdorferin eine eigene Ausbildung absolvieren. Voraussetzung ist, dass man keine pädagogische Ausbildung hat. Dass man als Quereinsteiger generell mehr für Chancengerechtigkeit tun kann, glaubt Blohberger nicht.

Auch Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) betont, dass sich Lehrerinnen und Lehrer genauso dafür einsetzen. „Aber das Fellowship ist auf zwei Jahre beschränkt. Man kann sich in der Zeit verausgaben und alles geben“, meint Blohberger.

Das sei auch nötig. Denn schon in den ersten Tagen habe sie bemerkt, wie intensiv der Lehrberuf ist. Neben dem Unterrichten kümmert sie sich etwa darum, die Digitalisierung an der Schule voranzutreiben. Die hängt für Blohberger auch stark damit zusammen, warum Covid die Probleme verschärfen wird: „Nicht jedes Kind hat daheim einen ruhigen Ort zum Lernen und die passenden Geräte.“