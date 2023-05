Niederösterreichische Schulsozialarbeit wird ab Herbst 2023 ausgebaut

„Um ein Kind zu erziehen braucht es ein ganzes Dorf.“ Mit diesen Worten eröffnete Kinder- und Jugendwohlfahrt Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) die Pressekonferenz zum Ausbau der niederösterreichischen Schulsozialarbeit am Donnerstag. Zusammen mit Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) präsentierte sie die Pläne für den kommenden Herbst 2023.

Angebot soll um zehn Prozent erhöht werden

In der Regierungssitzung am 16. Mai hat die Niederösterreichische Landesregierung einstimmig den Ausbau der Schulsozialarbeit in Niederösterreich beschlossen, und zwar in Form einer Kooperationsvereinbarung mit dem Bund. „Zu diesem Zweck wird das Land Niederösterreich in den kommenden drei Jahren rund 470.000 Euro zur Verfügung stellen“, sagte Landesrätin Teschl-Hofmeister, die auch betonte: „Diese Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sind dann beim Verein ‚Österreichisches Zentrum für psychologische Gesundheitsförderung im Schulbereich‘ (ÖZPGS) angestellt. In meinem Wirkungsbereich wird in 18 Landesberufsschulen bereits Schulsozialarbeit angeboten.“

Mit dem neuen Projekt soll die Anzahl von Sozialarbeitsangeboten auf Schulen um zehn Prozent erweitert werden. Das entspreche laut Königsberger-Ludwig etwa 100 Schulen. In jedem Bezirk wäre das eine Aufstockung von etwa 20 Prozent. „Das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung“, so die Kinder-Landesrätin. Beim Ausbau soll vor allem ein besonderes Augenmerk auf Professionalität, Engagement und gemeinsames Hinschauen gelegt werden.

Gespräche auf Augenhöhe

Sowohl Teschl-Hofmeister als auch Königsberger-Ludwig betonten mehrmals, dass die Schulsozialarbeit vor allem eine Präventionsmaßnahme sei. Sie soll dazu dienen, Probleme bei Schülerinnen und Schülern vorzeitig zu erkennen und diese so frühzeitig zu behandeln. Bei der Schulsozialarbeit werde aber vor allem ein großer Wert auf Anonymität, ein Gespräch auf Augenhöhe und Gendersensibilität gelegt. Die Kinder und Jugendliche sollen das Gefühl bekommen, dass ihre Probleme ernst genommen werden. Der Grundsatz der Anonymität löst sich dann auf, wenn Gefahr im Verzug ist oder beispielsweise ein sexueller Übergriff gemeldet wird. Auch bei Suizidgedanken sind die Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter verpflichtet, diese zu melden.

1,1 Millionen Euro für Ausbau der Schulsozialarbeit

Zurzeit gibt es in Niederösterreich 122 Pflichtschulen, an denen Schulsozialarbeit angeboten wird. Durch das Angebot können etwa 8.000 Schülerinnen und Schüler betreut werden. Rund 1,1 Millionen Euro sind im Jahr 2023 für Schulsozialarbeit vorgesehen. Mit dem nun vorgestellten Projekt können rund 100 weitere Pflichtschulen in das Modell der Schulsozialarbeit aufgenommen werden. Die Angebote werden dadurch fast verdoppelt.