„Niederösterreich hat mit 600 verschiedenen Arten die höchste Bienen-Vielfalt aller mitteleuropäischen Länder“, weiß Pernkopf. Für den Erhalt dieser Diversität brauche es die Mitarbeit aller Niederösterreicher. Im Rahmen der Kampagne „Wir für Bienen“ erhalten Interessierte auf der Website www.wir-fuer-bienen.at Tipps, Tricks und Infos, wie man beispielsweise seinen Garten mit Wildblumenwiesen „bienenfit“ gestalten kann.

Auch die 20 niederösterreichischen Naturparke widmen sich verstärkt dem Thema Biene. So sollen rund 1.500 Meter Hecken neu angelegt werden. Neben einer erholsamen Naturkulisse erwarten die Naturparke ihre Besucher mit kostenlosen Saatgutmischungen. Dadurch können Besucher auch zuhause Blühwiesen und Bienenweiden anlegen. Darüber hinaus informieren die Naturparke über soziale Medien über den Wert der Natur und spannenden Neuigkeiten. Zudem können Wissbegierige bis Anfang September bei einem wöchentlichen Quiz Naturpark-Überraschungen gewinnen.

„Bienen, habt Acht!“

Der Leitspruch „Schutz und Hilfe“ des Österreichischen Bundesheeres gilt auch für Bienen. In der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt werden nicht nur junge Offiziere ausgebildet, sondern auch Bienenvölker gepflegt. Daher kann man in Wiener Neustadt den „Maria Theresien-Honig“ genießen.