NÖN: Sie werden am kommenden Sonntag das Amt als Bischof der Diözese St. Pölten an Bischof Alois Schwarz übergeben. Tun Sie das mit einem lachendem oder mit einem weinenden Auge?

Klaus Küng: Sowohl als auch. Mit einem lachenden, weil ich die Verantwortung abgeben kann und mit einem weinenden, weil jeder Abschied auch schwer ist.

Was waren die Höhepunkte in ihrer 14-jährigen Ära als Bischof von St. Pölten. Welche Momente waren die schwierigsten, die Ihnen in Erinnerung bleiben werden?

Eine besondere Freude war für mich, als ich nach einigen Jahren ohne Priesterweihe in der Diözese im Dom von St. Pölten mit reger Teilnahme des Klerus und in sehr guter Atmosphäre fünf Diakone, die alle noch unter dem früheren Regens im Seminar gewesen sind, die Priesterweihe spenden konnte. Das war für mich ein wichtiges Zeichen, dass der Heilungsprozess in der Diözese eingesetzt hat. Besonders frohe Momente waren auch die Bischofsweihe von Weihbischof Anton Leichtfried oder die Altarweihe in Maria Taferl als Abschluss der Renovierung; Schwierig war der Beginn meiner Tätigkeit in der Diözese St. Pölten als Visitator mit Schließung des Priesterseminars, die noch Bischof Krenn auf meinen Rat hin durchführte, und sehr mühsam war die kirchenrechtliche Aufarbeitung der Vorgänge im Seminar. Das hat viel Kraft gekostet.

Klaus Küng nimmt mit einem lachenden und einem weinenden Auge Abschied. | Wolfgang Zarl

Fällt Ihnen der Abschied aus St. Pölten schwer?

Land und Leute sind mir ans Herz gewachsen. Da fällt der Abschied nicht leicht.

Gibt es etwas, das Sie den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern zum Abschied mitgeben wollen?

Sie sollen zuversichtlich sein. Niederösterreich ist ein schönes Land mit viel Zukunftspotential, auch in der Kirche. Es ist wichtig, dass – und ich wiederhole mich – alle mit dem Blick auf Gott und das Wohl der Menschen fest zusammenstehen und mit allen Kräften gemeinsam mit dem Bischof den Weg echter Erneuerung des Glaubens und der Kirche anstreben.

Viele besondere Momente erlebte Klaus Küng in seiner fast 14-jährigen Ära. | Wolfgang Zarl

