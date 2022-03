Registrierung Ukrainer Bislang knapp 200.000 Kriegsvertriebene in Österreich angekommen

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Aufnahmezentrum für Ukraine-Flüchtlinge am Dienstag, 22. März 2022, in Graz: Ein Flüchtling hält seine Dokumente bereit. Foto: APA/Erwin Scheriau

Seit Beginn des Konfliktes am 24. Februar sind etwa 193.000 Menschen aus der Ukraine in Österreich eingereist, diese Zahl gab das Innenministerium heute bekannt. 160.000 dieser Kriegsvertriebenen sind unmittelbar in andere Länder weitergereist.