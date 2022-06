Bitte nicht „E-Unfallen“

Werbung

Es ist gut, dass viele mit Elektrounterstützung wieder in die Pedale treten und sich so fit halten. 70.000 verkaufte E-Bikes in NÖ in 2021 bestätigen den Trend, der Lieferproblemen und Wartezeiten trotzt.

Dass E-Bike-Radeln nicht nur gesundheitsförderlich ist, zeigt die Unfallstatistik: Im Jahr 2020 verunglückten hierzulande 255 E-Radler, sechs davon tödlich. Tendenz steigend. Technische Gebrechen, verschuldet durch Selbstschrauber oder durch säumige Wartung der hochtechnisierten Räder, und ungeübte Fahrpraxis stecken dahinter.

Tuner radeln dabei besonders gefährlich: Neben erhöhtem Unfallrisiko droht ein massives Haftungsproblem, wenn sie aus ihrem Fahrrad ein Kraftfahrzeug basteln.

Als Unfallprävention eine Führerscheinpflicht allen E-Bikern „auf die Wadl“ zu drücken macht keinen Sinn. Nur mit ordentlicher Einschulung, Fahrsicherheitstrainings und braver Servicierung werden die Unfallzahlen sinken – und die Absatzzahlen weiter steigen.