95 Millionen Euro für autarke Kasernen

„Es geht um Vorsorge, nicht um Panikmache.“ Mit diesen Worten stellte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Blackout-Pläne des Bundesheeres vor. 95 Millionen Euro investiert das Verteidigungsministerium, um bis 2025 österreichweit 100 Kasernen energieautark zu machen. In Niederösterreich sind das neben dem Kommandogebäude Hess in St. Pölten die Maximilian-Kaserne, die Flugfeldkaserne und die Burg der Militärakademie in Wiener Neustadt, die Liechtenstein-Kaserne in Allentsteig sowie die Kasernen in Zwölfaxing, Korneuburg, Mistelbach, Felixdorf, Mautern und Amstetten.

Durch die Investitionen sichergestellt werden soll nicht nur die Energieautarkie der Kasernen, sondern auch deren Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff. Autarkie heiße, dass die Vorräte für mindestens 14 Tage reichen, erläuterte Generalmajor Bruno Hofbauer. Und das nicht nur für das Heer, sondern auch für alle Blaulichtorganisationen, die im Blackoutfall die Kasernen als Basis nutzen. Hofbauer: "Autarkie heißt, wir wollen Kasernen so ausstatten, dass die Soldatinnen und Soldaten aus ihnen heraus ihre Aufträge zum Schutz der Bevölkerung durchführen können. Das beginnt bei der Energieversorgung und Wärmeerzeugung und geht zur Bevorratung von Lebensmitteln, der Sicherstellung der Sanitätsversorgung aber auch der gesicherten Kommunikation ohne Strom.“

Pernkopf für staatlich verpflichtende Vorratshaltung

Der für Zivilschutz zuständige LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf fordert in diesem Zusammenhang eine staatlich verpflichtende Vorratshaltung für Lebensmittel, Medikamente und Co. nach Schweizer Vorbild: „Derzeit gibt es diese nur für Erdöl und Erdgas.“ Der Krieg in der Ukraine und die aktuellen Krisen würden uns aktuell vor Augen führen, "wie abhängig wir aktuell sind. Die Antwort dazu ist, selber produzieren statt Krisen importieren." Die staatlich verpflichtende Vorratshaltung solle in Kooperation mit der Wirtschaft erfolgen. Ministerien schließen dazu mit Unternehmen Verträge über die Vorratshaltung von lebenswichtigen Güter ab, inkl. Reichweiten und Mengen an Pflichtlagern und Gütern. Pernkopf verwies zugleich darauf, dass das Land Niederösterreich nicht nur in den Ausbau von Photovoltaik, Wind, Wasserkraft und Biomasse investiere, sondern auch 350 Millionen Euro für den Ausbau der Stromnetze ausgebe. Zugleich avisierte Pernkopf, dass das Land Niederösterreich das Bundesheer auch in die Energieraumplanung aufnehmen werde.