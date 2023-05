FPÖ ist auf der Suche nach ihrer neuen Rolle

In den ersten knapp 50 Tagen nach der Angelobung war es um die blauen Regierungsmitglieder ruhig. Öffentliche Auftritte absolvierte nur der neue Landes-Vize Udo Landbauer. Er konzentrierte sich auf das Thema Straßenbau und den mit der ÖVP beschlossenen Pflegescheck sowie den Wohn- und Heizkostenzuschuss. Von dem für Sicherheit und Asyl zuständigen Landesrat Christoph Luisser und seiner für Arbeit, Konsumenten- und Tierschutz zuständigen Kollegin Susanne Rosenkranz hörte man kaum etwas. Ändern könnte sich das bei der Klubklausur am 11. und 12. Mai in Langenlois.

Bisher waren die neuen Regierungsmitglieder damit beschäftigt, ihre Teams und Büros aufzubauen. Aufgrund der Zugewinne bei der Wahl wurden für die FPÖ auch neue Räume im Landhaus geschaffen, was einen Umbau aller Partei-Büros nach sich zog. Luisser sorgte nun zudem mit einem prominenten Mitarbeiter für Schlagzeilen: Der frühere FPÖ- und BZÖ-Nationalratsabgeordnete sowie Team-Stronach-Klubobmann Robert Lugar wird sein Pressesprecher, wie die Krone zuerst berichtete. Rosenkranz‘ Presse-Agenden liegen noch beim ehemaligen Strache-Sprecher Martin Glier. Die Personalsuche läuft weiterhin.

Der Ex-BZÖ- und Team-Stronach-Politiker Robert Lugar wird nun Pressesprecher von Landesrat Luisser. Foto: Philipp Simonis, Philipp Simonis

Was die inhaltliche Arbeit betrifft, haben die Landesräte noch keine Pflöcke eingeschlagen. Rosenkranz schrieb den Tierschutz-Preis aus, den bereits ihr Vorgänger veranstaltet hat. Luisser sei mit der Ausarbeitung des Corona-Fonds beschäftigt, sagt ein FPÖ-Sprecher. Der soll noch vor dem Sommer stehen. Weil der Rechnungshof ihn prüfen wird, will man sich keinen Fehler erlauben. Der Sprecher ist sicher: „Wir werden wieder laut.“ Bleibt abzuwarten, was die Klausur bringt. Angekündigt werden als Schwerpunkte die Bereiche Sport, Straßen und Energie.