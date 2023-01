Landbauer zu Wahlkampf-Abschluss: "Wir spielen auf Sieg!"

Werbung

Buh-Rufe, wenn der Name Johanna Mikl-Leitner fällt und „Herbert“- bzw. „Udo“-Sprechchöre, wenn es um den Bundes- bzw. den Landesparteiobmann geht: So zeigten sich die freiheitlichen Funktionäre und Sympathisanten heute vor dem Klangturm in St. Pölten - „dem Zentrum der schwarzen Grauslichkeiten“, wie FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer es nannte. Er erklärte dort zu Volksmusik-Klängen und wehenden blau-gelben sowie rot-weiß-roten Fahnen im Schneegestöber den Wahlkampf vor der Landtagswahl am Sonntag offiziell für beendet.

APA-Video

Die Freiheitlichen nutzten die finale Veranstaltung, um noch einmal ihre Kritik an der Landes- sowie der Bundesregierung bzw. der „Elite“ anzubringen und vor dem "Asyl-Chaos" zu warnen. Sie adjustierten der Politik quer durch alle Parteien „Überheblichkeit“ und „Macht-Versessenheit“, sie sei „Lichtjahre von den Problemen der Menschen entfernt“. Die FPÖ präsentierten die Redner hingegen als die Partei, die die Sorgen der Menschen kenne, ernstnehme und sich „auf die Seite des Volkes“ stelle.

Blaue Sympathisanten und Funktionäre feierten Herbert Kickl und Udo Landbauer vor dem Klangturm. Foto: Lisa Röhrer

Antauer nannte Landbauer Landeshauptmann

Außerdem betonten die Freiheitlichen, dass sie sowohl im Land als auch im Bund die Führung übernehmen möchten. FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz zog einen Vergleich mit einem Schachspiel und sprach davon „Zug um Zug“ alle Politikerinnen und Politiker der ÖVP „wegzunehmen“. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner soll bei der "Schicksalswahl am Sonntag" von Udo Landbauer abgelöst werden. Danach könne Kanzler Karl Nehammer im Bund "weggekickelt" werden. Der St. Pöltner FPÖ-Bezirksparteiobmann, Martin Antauer, der die Veranstaltung moderierte, nannte Landbauer gleich Landeshauptmann.

Landbauer wiederholte Forderung nach Landeskindergeld

Der Spitzenkandidat versprach: "Wir spielen auf Sieg!" Gleichzeitig warnte er die anwesenden Funktionärinnen und Funktionäre jedoch davor, sich auf den guten Umfragewerte der FPÖ auszuruhen. „Die beruhigen mich gar nicht, es braucht jede Stimme“, betonte der Wiener Neustädter.

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Inhaltlich redete Landbauer das Thema Gesundheit und Pflege an. Er sprach sich etwa für bessere Bezahlung der Pflegekräfte aus. Außerdem wiederholte er seine Forderung nach einem „Landeskindergeld“ für „österreichische Familien“, damit diese ihren Nachwuchs zuhause betreuen können.

Bundesparteichef Herbert Kickl unterstützte die niederösterreichischen Blauen wie schon beim Auftakt auch beim Wahlkampf-Finale. Er sprach beinahe ausschließlich über die Bundespolitik und kritisierte etwa Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, aber auch die Covid-Politik samt Lockdowns und der Corona-Impfung.