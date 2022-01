Atomkraft? Nein danke!

In Österreich hat es fast schon Tradition gegen Atomkraft zu sein. Bei einer Umfrage vom Linzer market-Institut 2020 gaben 79 Prozent der Befragten an, Gegner von Atomenergie zu sein. Die Entscheidung der EU-Kommission, Atomenergie als klimafreundlich einzustufen, hat diese Einstellung wieder deutlich zum Vorschein gebracht. Woher aber kommt diese große Ablehnung in Österreich? Ein Blick in die 1970er Jahre gibt Aufschluss.

Nachhaltigkeitstaxonomie EU: Grünes Mascherl für Atomkraft

Mit der Entscheidung zum Bau des Atomkraftwerks in Zwentendorf in Niederösterreich vergrößerte sich der Widerstand gegen die Nutzung von Kernenergie in Österreich. Der damalige Bundeskanzler Bruno Kreisky (SPÖ) ließ deshalb 1978 eine Volksabstimmung über die Nutzung von Atomenergie in Österreich abhalten. „Er hatte damals keinen Zweifel, dass das positiv ausgeht, weil die beiden Großparteien SPÖ und ÖVP sehr pro Atomkraft waren“, erzählt Stefan Zach, Pressesprecher der EVN, in deren Besitz sich das Kraftwerk in Zwentendorf heute befindet.

Um jedoch völlig sicherzugehen, verkündete Kreisky, sich einen Rücktritt zu überlegen, sollte eine Mehrheit Atomkraft ablehnen. Ab diesem Zeitpunkt machte die ÖVP massiv Stimmung gegen das Kraftwerk. „Das Thema hat das Land damals sehr gespalten“, sagt Zach. Das zeigte sich dann auch am Ergebnis der Abstimmung: Eine knappe Mehrheit von 50,47 Prozent sprach sich gegen das Kernkraftwerk. Noch im selben Jahr trat das Atomsperrgesetz in Kraft, das die Energieproduktion aus Kernspaltung in Österreich verbot.

Tschernobyl besiegelt große Ablehnung

Auch in den nächsten Jahren war die Einstellung zur Atomenergie in Österreich sehr ausgeglichen. Das änderte sich mit dem Reaktorunfall in Tschernobyl 1986: „Tschernobyl hat die Frage der Kernenergie in Österreich total entschieden. Es war eine Bestätigung dafür, dass die Entscheidung damals nicht falsch gewesen ist“, sagt Zach. Dieses Ereignis habe dann dazu geführt, dass in Österreich bis heute eine große Mehrheit Atomenergie ablehnt. Seit 1999 steht das Bekenntnis zu einem atomfreien Österreich sogar in der Bundesverfassung.