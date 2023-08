Land NÖ bestreitet Zuständigkeit des VfGH

Die Republik und die beiden Länder, Niederösterreich und Oberösterreich, stehen auf dem Standpunkt, dass ein allfälliger Schaden nicht durch den jeweiligen Gesetzgeber, sondern allenfalls durch Behörden verursacht worden sei. Wenn überhaupt, sei ein entstandener Schaden - den die Beklagten bestreiten - vor Zivilgerichten geltend zu machen. Zudem wären die Ansprüche verjährt, weil schon bei Ablauf der Umsetzungsfrist der in der Klage genannten EU-Richtlinien klar gewesen sei, dass diese Richtlinien nicht umgesetzt wurden. Zu diesem Zeitpunkt war die NGO AllRise, die diejenigen juristisch zur Rechenschaft ziehen möchte, die direkt und indirekt die Zerstörung der Umwelt verursachen, noch gar nicht gegründet. Die Republik und Ober- und Niederösterreich betonen weiters, eine „besondere unmittelbare und individuelle Betroffenheit“ sei nicht nachgewiesen.

Für AllRise lässt diese Klagebeantwortung die Alarmglocken schrillen. „Wir haben nicht mit derart viel Dreistigkeit gerechnet. Insbesondere die Bundesländer geben in ihrer Gegenschrift zu, dass ihnen unionsrechtliche Vorgaben mehr oder weniger egal sind. Sie geben klar zu verstehen, dass sie nicht willens sind, Gesetze entsprechend umzusetzen oder abzuändern, um die Böden in Österreich zu schützen“, meinte AllRise-Gründer Johannes Wesemann in einer Pressemitteilung. Er hoffe jetzt, „dass der Verfassungsgerichtshof weitere Schritte setzt und zum Beispiel ein Beweisverfahren einleitet“. AllRise bereite bereits eine entsprechende Replik vor.

Die Anfang Mai eingebrachte Staatshaftungsklage zielt darauf ab, den viel zu hohen Bodenverbrauch in Österreich einzudämmen. Aktuell werden pro Tag durchschnittlich 11,5 Hektar Boden versiegelt - mehr als viermal so viel, wie im aktuellen Regierungsprogramm vorgesehen. Maßnahmen, den eigens gesetzten Zielwert von 2,5 Hektar endlich zu erreichen und damit auch notwendige Schritte im Kampf gegen den Klimawandel zu setzen, seien weiterhin ausständig, argumentiert AllRise. Erst vor wenigen Wochen sei der Beschluss einer Bodenschutzstrategie mit verbindlichen Maßnahmen erneut gescheitert.