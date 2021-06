Das Duo wurde im Anschluss an den Parteitag vom Samstag in Wieselburg vom neu gewählten Landesvorstand einstimmig bestellt. Bors und Murlasits seien "junge und in der Partei fest verankerte Funktionäre".

"Mit zwei Landesparteisekretären erhöhen wir die Schlagkraft und stellen uns breiter auf. Das ist in einem Flächenbundesland wie Niederösterreich nichts Ungewöhnliches, sondern sogar notwendig", hieß es am Montag aus der Landesgruppe. "Wir werden den Fokus noch stärker auf die inhaltliche Ausrichtung, die Medienarbeit, unseren Außenauftritt und die Kommunikation legen. Hier gilt es jeden Tag besser zu werden", betonten Murlasits und Bors.

Schnedlitz war neben seiner Tätigkeit als FPÖ-Generalsekretär, die er seit Anfang vergangenen Jahres ausübt, bis Samstag nach wie vor auch Landesparteisekretär. Murlasits ist für die Presse- und Öffentlichkeitspartei der FPÖ Niederösterreich zuständig, was er auch bleiben wird. Bors ist Bezirksparteiobmann in Tulln.