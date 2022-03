Doppel-Interview: Die starke Achse zwischen USA und NÖ

Werbung

Nachdem Joe Biden das Amt des US-Präsidenten übernommen hatte, wurde Victoria Kennedy zur neuen Botschafterin in Österreich nominiert. Die 68-Jährige ist die Witwe von Edward Kennedy, dem 2009 verstorbenen Bruder des früheren Präsidenten John F. Kennedy. Bei ihrem Antrittsbesuch in NÖ gab sie gemeinsam mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner der NÖN ein Interview.

NÖN: Wie gut kennen Sie Niederösterreich?

Victoria Kennedy: Der Besuch in Niederösterreich ist der erste außerhalb von Wien, seit ich Botschafterin bin. Ich habe hier großartige Firmen besucht, wobei einige sehr starke Beziehungen in die USA haben. Begeistert war ich vom Stift Melk. Dort traf ich auch eine Gruppe Studenten aus St. John’s in Minnesota, die ein Studienaustauschprogramm absolvieren.

Was waren die wichtigsten Themen, die mit der Botschafterin besprochen wurden?

Johanna Mikl-Leitner: Vor allem der Krieg in der Ukraine. Jetzt braucht es ein Zusammenstehen aller, damit schnellstmöglich wieder Frieden einkehrt. Uns verbindet der Frieden, Freiheit und demokratische Werte.

Wie schätzen Sie die Beziehungen zwischen den USA und Niederösterreich ein?

Kennedy: Es gibt zahlreiche starke Geschäftsbeziehungen, die die USA und Niederösterreich verbinden. So sind zum Beispiel auch die US-Firmen Pfizer und Amazon hier angesiedelt.

Wie wichtig sind die USA als Handelspartner für Niederösterreich?

Mikl-Leitner: Die USA liegt auf Platz fünf der Handelspartner für NÖ. Uns verbindet vor allem der Weg in Richtung Umwelttechnologie, Digitalisierung, Wissenschaft und Forschung. Das ist auch der Grund, warum wir eine Intensivierung unserer Kontakte anstreben und eine USA-Reise für Anfang Mai vorbereiten.

Aktuell hält der Krieg in der Ukraine die ganze Welt in Atem. Welche Möglichkeiten sieht die USA, den Druck auf Putin zu erhöhen, um das Leid in der Ukraine zu beenden?

Kennedy: Das ist eine Frage, die sich derzeit jeder stellt. Leider ist keine Rücknahme von Putins Aggression wahrzunehmen, es gibt nur unentwegt Eskalation. Aber Europa vereint mit den USA, den G7-Staaten und mit fast dem Rest der freien Welt ist aufgestanden und hat harte Sanktionen beschlossen. Diese sind eine Botschaft des starken Zusammenhalts. Aber Wladimir Putin muss die Eskalation stoppen und seine Waffen niederlegen. Davor werden wir keine Besserung sehen.

Wie läuft die Aktion NÖ hilft?

Mikl-Leitner: Das Wichtigste ist jetzt die Hilfe in der Ukraine, aber natürlich auch die Hilfe für die Vertriebenen. Mittlerweile sind rund vier Millionen ukrainische Flüchtlinge in der EU. Dabei sind Unterbringungen genauso wichtig wie Hilfsgüter vor Ort. Aktuell sind in Niederösterreich rund 3.000 Flüchtlinge untergekommen.

Langfristig ist die Klimakrise eine große Herausforderung für die Welt. Was unternimmt die USA dagegen?

Kennedy: Das Klima hat für Präsident Biden höchste Priorität. Am ersten Tag seines Amtsantrittes ist die USA wieder dem Pariser Klimaabkommen beigetreten. Auch in NÖ sind Firmen dahingehend sehr engagiert. Es war beeindruckend auf meiner Fahrt die vielen Windräder als alternative Energiequellen zu sehen. Die Zusammenarbeit, die wir mit umweltfreundlichen Unternehmen anstreben, soll zwischen den USA und Niederösterreich noch stärker forciert werden. Unser gemeinsames Ziel ist, den Planeten zu retten.

Niederösterreich setzt auf eine schnellere Energiewende. Was braucht es dazu?

Mikl-Leitner: Wir sind in vielen Bereichen der Alternativenergie federführend, aber lehnen uns nicht zurück. Wir wollen mit Deregulierung und Entbürokratisierung weiter Tempo machen. Es braucht schnellere Verfahren – dabei ist auch der Bund gefordert.

Wo liegt der Schwerpunkt Ihrer Arbeit als US-Botschafterin?

Kennedy: Mein Hauptfokus liegt darauf, bestehende Geschäftsbeziehungen weiter zu verstärken. Aber mir sind auch die jungen Menschen sehr wichtig und ich lege Wert darauf, dass diese Beziehungen, die uns eng verbinden, die nächste Generation auch weiterführen wird.