VPNÖ präsentierte Arbeitsprogramm für die nächsten Jahre

In der Wiener Neustädter Civitas Nova präsentierte die ÖVP NÖ am Donnerstagvormittag ihr 120 Seiten starkes Arbeitsprogramm. Um herauszufiltern, was die Menschen im Land bewegt, wurden von der ÖVP rund 220.000 Mitglieder befragt, bei den Sommertouren wurden rund 55.000 Gespräche geführt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte, dass das Programm "ein Niederösterreich-Programm für die Landsleute für die nächsten fünf Jahre, nicht drei Wochen", sei. Auch der Kampf gegen die Teuerung oder der Weg in die Energieunabhängigkeit seien in den nächsten Jahren wichtige Punkte, wo man aber bereits auf einem gutem Weg sei.

Für Landesrat Jochen Danninger (Wirtschaft, Tourismus und Sport) steht etwa der massive Ausbau von erneuerbaren Energien oder die Digitalisierung - vor allem in ländlichen Gegenden - im Vordergrund. Landesrat Martin Eichtinger ( Wohnbau, Arbeitsmarkt und internationale Beziehungen) betonte, dass es in Niederösterreich derzeit die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 20 Jahren gibt, trotzdem stehe die Bekämpfung des Arbeitskräftemangels ganz oben auf der Agenda, etwa durch einen Anreiz für Pensionisten. Dazu müsse das lebenswerte Wohnen in allen Regionen erhalten bleiben, dazu gehöre vor allem die Sicherstellung der medizinischen Versorgung, etwa durch die Besetzung von offenen Kassenstellen.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (Bildung, Familien und Soziales) will die Ausbildung im Pflegebereich weiter forcieren, "im Bereich Kampf gegen Gewalt an Frauen haben wir bereits ein gutes Netz in Niederösterreich". Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko kündigte den Ausbau von Schienen- und Radverkehr an, "wir stehen aber auch zum Ausbau von Schnellstraßen und Autobahnen". Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (Energie, Landeskliniken und Landwirtschaft) kündigte weitere Verbesserungen beim Hochwasserschutz oder bei der Erhaltung von Äckern an, im Bereich der Landeskliniken sei etwa der Neubau in Wiener Neustadt ein Leuchtturmprojekt.