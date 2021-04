Glücklich ist (fast) keiner damit. Aber: "Der Brexit ist eine Tatsache, der Beschluss dazu wurde demokratisch gefasst." Stellt Niederösterreichs EU-Landesrat fest. Und Österreichs EVP-Delegation ergänzt: "Wir müssen nach vorne schauen."

Also hat man gestern, Dienstag, nach über vier Jahren im Zuge der ohnehin dichten Plenarwoche in Brüssel dem so genannten Post-Brexit-Deal, also: dem Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und ihrem Ex-Mitglied Großbritannien im EU-Parlament zugestimmt. Erst noch Brexit-Chefverhandler Michel Barnier applaudiert und "klare rote Linien" beim Karfreitagsabkommen mit Irland gezogen. Und mit der Abstimmung auch "den rechtlichen Rahmen für die künftige Zusammenarbeit vertraglich festgeschrieben", so Martin Eichtinger.

Das sei auch für Niederösterreich wichtig, denn ohne Zustimmung "wäre es zu einer No-Deal-Situation gekommen. Und das hätte auch für NÖ negative Konsequenzen". Schließlich sei Großbritannien der neunwichtigste Exportpartner Österreichs und der zwölftwichtigste Niederösterreichs. Im ersten Halbjahr 2020 seien laut Eichtinger "Waren im Wert von mehr als 200 Millionen" von Niederösterreich nach Großbritannien exportiert worden. Und jedes Jahr würden "über eine Million Liter Wein aus Österreich, der Löwenanteil davon aus NÖ" im Vereinigten Königreich konsumiert. Das Abkommen sei, so Eichtinger, "ein Kompromiss".

Dass dieser Kompromiss abgesehen vom Grundsätzlichen Vor- und Nachteile beinhaltet, stellt auch EU-Parlaments-Vizepräsident und EVP-Parlamentarier Othmar Karas klar. Am EU-Forschungs-Förderungsprogramm namens Horizon Europe ("das ist eine Erfolgsgeschichte, und die ist ganz zentral") etwa nehme Großbritannien nach wie vor teil.

Beim Studierenden-Austauschprogramm Erasmus plus dagegen habe sich das Vereinigte Königreich "geweigert, weiter zu machen", und das nach 33 Jahren und, so die britische Regierung, aus "Kostengründen". Für Othmar Karas zeige das nicht nur, wie schwierig diese Verhandlungen seien. Sondern auch, dass damit "ein spürbarer Nachteil gerade für die Jungen" verbunden sei. Er, Karas, bedaure das sehr.