Nicht nur in Österreich, auch in Brüssel wurde das öffentliche und gesellschaftliche Leben fast gänzlich heruntergefahren. „Die Gehsteige wurden hochgeklappt“, berichtet EU-Abgeordneter Lukas Mandl (ÖVP) seine Eindrücke aus der belgischen Hauptstadt. Seit der Vorwoche ist selbst das Europäische Parlament bis mindestens Ende November geschlossen. Für Mandl ging es deshalb vorerst wieder in die Heimat im niederösterreichischen Gerasdorf.

Fraktions-, Ausschuss- und Plenarsitzungen sowie Abstimmungen mit anderen Abgeordneten finden für ihn in den nächsten Wochen per Videokonferenz statt. „Das wird bestimmt eine Herausforderung. Wichtig ist es aus meiner Sicht aber, dass das Parlament auch in der Krise auf jeden Fall weiterarbeitet. Alle anderen Menschen müssen das schließlich auch tun“, sagt Mandl.

Eine spannende Zeit ist es für den 41-Jährigen aber nicht nur organisatorisch, sondern auch inhaltlich. Zuständig ist Mandl nämlich für den Arbeitsmarkt. Angesichts der rasant gestiegenen Arbeitslosigkeit durch die Corona-Krise werden hier in den kommenden Monaten neue Schwerpunkte gesetzt werden müssen.

Europäisches Parlament Das Europäische Parlament bleibt bis Ende November geschlossen.

Die EU will etwa dafür sorgen, dass jeder bis zum 28. Lebensjahr einen Arbeitsplatz oder einen Ausbildungsplatz hat. Die einzelnen Staaten sollen dazu Projekte entwickeln, die wiederum von der EU kofinanziert werden. Niederösterreich ist da gewissermaßen Vorreiter: Hier gibt es die Lehrlingsoffensive. Hier wird jungen Menschen beim Einstieg in den Job oder dem Nachholen eines Lehrabschlusses geholfen. Gleichzeitig wird in NÖ, wie beim Arbeitsmarktgipfel im Oktober beschlossen, stark auf Weiterbildung und Umschulung gesetzt.

Das zweite Thema, dem sich Mandl widmen will, ist die Sicherheit: „Erstmals wird es im EU-Budget einen Verteidigungsfonds geben.“ Gefördert werden damit Forschungsprojekte rund um die Abwehr von Pandemien, den Umgang mit Blackouts oder Cyber-Angriffen.