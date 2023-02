Karas & Kohlenberger zu Asyl und Migration: „Es geht jetzt ums Tun!“

Werbung

Ein "Signal" soll es sein, eine "Botschaft", und, auch, ein "Leitfaden" - wie Politik sein soll und wie man Lösungen findet, für zwei der drängendsten Themen in Europa: Asyl und Migration.

"So schaffen wir das" haben Othmar Karas und Judith Kohlenberger ihren über 330 Seiten starken Band zu eben diesen Themen betitelt. Und darin insgesamt 25 Autorinnen und Autoren versammelt, von Irmgard Griss bis Katharina Stemberger, von Christoph Riedl bis Ruth Wodak und von (Innsbrucks) Diözesanbischof Hermann Glettler bis (Europas) Kommissions-Vizepräsident Margaritis Schinas.

Erscheinen wird das erste gemeinsame Buch des ersten EU-Parlaments-Vizepräsidenten aus Ybbs und der Migrationsforscherin an der WU Wien morgen, Samstag, in der edition a, präsentiert wird es kommenden Donnerstag in Wien - am selben Tag, an dem sich der Europäische Rat in Brüssel zum Gipfel trifft, und das auch zum Thema Asyl und Migration.

