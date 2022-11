Gemeinsames Buch von Honorarkonsul und Hollywood-Star

Werbung

Mit seiner Ankündigung bei der Landtagswahl für die SPÖ antreten zu wollen, sorgte Honorarkonsul und Medienmanager Markus Posset im Frühjahr für Verwunderung. Zumindest mit einer eigenen Liste wollte Posset, der im September von Medienministerin Susanne Raab mit dem Goldenen Verdienstzeichen für die Republik ausgezeichnet wurde, antreten. Beides dürfte jetzt nichts werden. „Bei mir stand mehr Spaß im Vordergrund“, so Posset zur NÖN. Er wolle nicht gegen jemanden antreten, aber eine Gruppierung unterstützen.

„Schnabl-Kontrahent“ Honorarkonsul Posset will so oder so zur Landtagswahl

Dafür stellte Posset gemeinsam mit dem Hollywood-Schauspieler Quinton Aaron (bekannt aus dem Film „The Blind Side“) das erste gemeinsame Buch vor: Der Balkan Express. Protagonist des Romans ist ein Journalist, der auf dem Balkan investigativ recherchiert. Der „Balkan Express“ handelt von dem Journalisten Bernhard Schilling, der nach seiner Kündigung einen letzten Auftrag auszuführen hat. Im Süden Serbiens soll er ein Interview mit einem heimischen Gefängnisinsassen führen, der wegen Drogenschmuggels in Untersuchungshaft sitzt.

Die beiden Autoren kennen sich schon länger und halten regelmäßig Kontakt. Posset trat mit einer Idee zu einem Buch an Aaron heran. „Ich selbst hatte bisher nur Erfahrung als Fachbuchautor und benötigte beim Aufbau der Story sowie beim Formen der Charaktere Hilfe. Quinton war zunächst etwas skeptisch - als ich ihm aber die Story erzählte, war er gleich an Board“, so der Honorarkonsul aus St. Andrä-Wördern,.

Verfilmung auch möglich

„Für mich war die Arbeit mit Markus an diesem Buch eine neue Erfahrung und ich habe sie lieben gelernt. Ich mag es, Geschichten zu erzählen, Figuren Leben einzuhauchen und den Menschen etwas mit auf den Weg zu geben, über das sie nachdenken können“, so Aaron. Er bestätigt, dass weitere gemeinsame Projekte in Arbeit seien. Möglicherweise könnte die Geschichte des Romans auch auf der Leinwand in den Kinos zu sehen sein. Posset und Aaron tauschten sich bereits mit dem Regisseur Stefan Ruzowitzy zu einer möglichen Verfilmung aus.