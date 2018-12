Es gab jedoch auch Zeiten, in denen der Parlamentarismus außer Kraft gesetzt war. Was in jenen Jahren des autoritären Ständestaates und der Nazi-Diktatur von 1933 bis 1945 mit dem Haus geschah, darüber liegt nun eine Publikation unter dem Titel "Inbesitznahmen. Das Parlamentsgebäude in Wien 1933-1956" vor, die auch im Buchhandel erhältlich ist. Der erweiterte Zeitrahmen bis 1956 weist darauf hin, dass auch die Wiederinbesitznahme durch die Zweite Republik detailliert dargestellt ist.

Die dem Buch zugrundeliegende wissenschaftlich fundierte Studie wurde von den renommierten Historikern Bertrand Perz, Verena Pawlowsky und Ina Markova erarbeitet.

Nachzulesen ist darin – versehen mit zahlreichen Fotos, Dokumenten und Plänen – was in der parlamentslosen Zeit in diesem Gebäude sowohl auf realer als auch auf symbolischer Ebene geschah: 1934 zum Haus der Bundesgesetzgebung degradiert, wurde der Hansen-Bau im März 1938 Sitz des Reichskommissars für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich und diente später der Wiener NSDAP als Gauhaus. Der Bogen wird aber bis zur ersten Nationalratssitzung nach Abschluss des Wiederaufbaus 1956 weitergespannt und geht detailliert darauf ein, wie das Haus am Ring in der Zweiten Republik wieder Zentrum der parlamentarischen Demokratie wurde.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka präsentierte heute gemeinsam mit seinen Kolleginnen, Zweiter Nationalratspräsidentin Doris Bures und Dritter Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller, das Buch, das von der Parlamentsdirektion in Kooperation mit dem Residenz-Verlag herausgegeben wurde. Das Projekt geht auf das Jahr 2014 zurück, als die damalige Nationalratspräsidentin Barbara Prammer eine erste Pilotstudie über die Machbarkeit einer solchen Publikation in Auftrag gegeben hat. Den Auftrag an das genannte Forschungsteam vergab dann im Jahr 2015 Nationalratspräsidentin Doris Bures.

"Das Buch stellt einen wichtigen Beitrag zu einer umfassenden Aufarbeitung sehr schwieriger und kontrovers diskutierter Abschnitte der österreichischen Vergangenheit dar", betonte Nationalratspräsident Sobotka. "Ich bin überzeugt, dass damit ein wesentlicher Beitrag zur Erhellung dieser Jahre der Geschichte in unserem Land geleistet wird."