6,29 Milliarden Euro wird Niederösterreich im nächsten Jahr einnehmen, 6,657 Milliarden Euro ausgeben. Das ergibt ein Defizit von 328 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der Rechnungsabschluss des Jahres 2019 wird ein Minus von „nur“ 92 Millionen Euro ausweisen.

Beschlossen wird das Budget am 18. Juni im Landtag. Doch bereits jetzt steht fest, dass dieses Budget angesichts der Auswirkungen der Coronakrise nicht halten wird – im Oktober soll deshalb mit einem Nachtrags-Voranschlag nachgebessert werden. Dass das Budget dennoch bereits jetzt beschlossen wird, erklärt Schleritzko mit der damit verbundenen Planungssicherheit für die Wirtschaft im Land: „Wir wollen den Unternehmerinnen und Unternehmern die Sicherheit geben, dass das Land die geplanten Projekte umsetzen wird.“ Der Schaden durch die Coronakrise beläuft sich für das Land NÖ derzeit auf etwa 410 Millionen Euro – davon 253 Millionen Euro, die bislang durch geringere Bundeseinnahmen an Ertragsanteilen fehlen. Schleritzko verweist aber darauf, dass die Kosten der Krise noch deutlich höher werden können. Zum einen, weil das Land noch dort unterstützen müsse, wo die Bundes-Milliarden nicht greifen – zum anderen, weil steigende Arbeitslosigkeit und Sozialleistungen noch nicht abschätzbare höhere Ausgaben nach sich ziehen werden. Das alles wird nicht nur Auswirkungen für das nächstjährige Budget haben, sondern auch für das laufende Finanzjahr.

Größter Brocken bleibt Gesundheit und Soziales

Doch wofür gibt das Land das meiste Geld aus? Im laufenden Budget ist der größte Brocken der Bereich Gesundheit und Soziales. Und das, obwohl die Ausgliederung der Landesgesundheitsagentur mit ihren etwa 27.000 Beschäftigten im nächsten Jahr budgetwirksam wird. Die knapp 2,7 Milliarden Euro an Kosten für die Landeskliniken und Landespflegeheime scheinen nun nicht mehr im Budget auf – und reduzieren damit den Haushalt des Landes um fast ein Drittel. Direkt im Budget verbleiben damit „nur“ mehr 2,2 Milliarden Euro für Gesundheit und Soziales. Zweitgrößter Ausgabenblock ist der Bereich Unterricht, Erziehung und Sport mit 1,7 Milliarden Euro, drittgrößter die Aufwendungen für Öffentliche Verwaltung und Sicherheit mit knapp 905 Millionen Euro.

Trotz der unabsehbaren Folgen der Coronakrise wird das Land weiter investieren. Etwa 880 Millionen Euro werden es 2021 sein – und damit in etwa soviel wie heuer. „Wir lösen damit ein Investitionsvolumen von fast 3,3 Milliarden Euro aus“, erklärt Schleritzko, der damit auch auf belebende Effekte für die Konjunktur hofft. Größter Brocken ist der Wohnbau: Fast jeder dritte Investitions-Euro des Landes geht in diesen Bereich. Mit Respektabstand folgt die Verkehrsinfrastruktur. An die 180 Millionen Euro wird das Land NÖ im nächsten Jahr in den Ausbau des Straßennetzes (beispielsweise die Umfahrung Wieselburg), aber auch des Öffi-Angebotes stecken. Ein Investitions-Schwerpunkt bleibt der Ausbau der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen – mit dem 180 Millionen Euro teuren Bau des Hauses D des Universitätsklinikum St. Pölten als kostenintensivstem Projekt. Über 90 Millionen Euro fließen in den Ausbau der Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen.

Weitere größere Investitionen sind in den Bereichen Wirtschaft und Tourismus, für den Ausbau des Hochwasserschutzes an der Traisen sowie den Umweltschutz geplant.