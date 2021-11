Opposition vermisst Geld für den Kampf gegen die Klimakrise

Das erste Doppelbudget des Landes mit einem Haushaltsvolumen von 14,4 Milliarden Euro für 2022 und 2023 soll ab morgen, Mittwoch, im Landtag diskutiert und am Donnerstag beschlossen werden. Finanz-Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) meinte im Vorfeld: „Wir werden uns auf die Menschen im Land konzentrieren und dafür weniger in Infrastruktur investieren.“ Auch ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger betont, dass mehr als 50 Prozent der Gesamtausgaben in den Bereichen Gesundheit und Soziales liegen – wenn man die Landesgesundheitsagentur miteinrechne. Zustimmung für das vorgelegte Zahlenwerk bekommt die ÖVP von SPÖ und FPÖ.

SPÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller übt wie sein FPÖ-Kollege Udo Landbauer dennoch Kritik an einzelnen Punkten. Er spricht von einem „Fetisch Nulldefizit“, der Veränderung verhindere. Mehr Mittel hätte es aus seiner Sicht für Öffis, Sozialhilfe und Kinderbetreuung gebraucht. Zum letzten Punkt will die SPÖ in der zweitägigen Sitzung auch eine Resolution einbringen. Sie fordert einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag.

Die FPÖ kritisiert ebenfalls die verminderten Ausgaben bei Verkehr und Infrastruktur sowie die Mehrausgaben bei Kunst, Kultur und Kultus. Das "massive Budgetloch" ist, laut Landbauer, hauptsächlich durch die falsche Corona-Politik entstanden.

Oppositionsparteien fordern mehr Geld für Klimaschutz und vermuten Wahltaktik

Ablehnen werden das Budget NEOS und Grüne. Beide Oppositionsparteien vermissen Geld für Klimaschutz-Maßnahmen. Die Pinken fordern die Einführung eines eigenen Klima-Budgets. Die Grünen verlangen zumindest eine genaue Ausführung der Projekte und Budgetmittel für einzelne Klimaschutz-Maßnahmen. „Es geht immer hauptsächlich um Bewusstseinsbildung, stattdessen braucht es echte Maßnahmen gegen die Klima-Krise“, fordert Grünen-NÖ-Chefin Helga Krismer.

Am Doppelbudget äußert sie generell Kritik. In unsicheren Zeiten einer Pandemie sei es nicht möglich, für zwei Jahre vorauszuplanen. Sie vermutet einen anderen Grund hinter der Gesetzesänderung, mit der die ÖVP gemeinsam mit SPÖ und FPÖ die Schaffung von Doppelbudgets ermöglichte: „Die ÖVP ist unsicher, ob sie ihre absolute Mehrheit bei der nächsten Landtagswahl hält“ und wolle deshalb budgetär bereits weiter vorausplanen.

Ähnlich blicken die NEOS auf das Budget. Für sie ist das "in Zahlen gegossene alte Politik", die vor allem versucht "das alte System zu festigen und die Macht zu erhalten - koste es, was es wolle", sagt Landessprecherin Indra Collini. Die NEOS fordern außerdem ein Neuverschuldungsverbot wie in der Schweiz, das die Ausgaben auf Höhe der Einnahmen begrenzt. Wie die FPÖ bezeichnen auch sie das für 2026 angesetzte Nulldefizit als "Wunschdenken", da kein ausreichender Plan vorliegen würde. Es brauche grobe Einsparungen bei den Verwaltungskosten und mehr Investitionen in der Kinderbetreuung und im Breitbandausbau.