Gemessen an den Sparplänen in der Sozialversicherung geht es um einen Mini-Betrag von einer Million Euro. Dennoch warnt der Dachverband der Familienberatungsstellen von dieser Einsparung.

Denn nach der NÖN vorliegenden Berechnungen würden in den rund 40 Beratungsstellen in Niederösterreich 4630 Beratungsstunden wegfallen, rund 3200 Familien könnten damit nicht mehr beraten werden. Österreichweit wackeln rund 26.000 Beratungsstunden für etwa 18.000 Familien oder Personen.

"Das setzt eine gefährliche Spirale in Gang"

"Die Kürzungen bei den Familienberatungsstellen werden eine gefährliche Spirale in Gang setzen", befürchtet Niederösterreichs Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) gegenüber der NÖN. Die Streichung von 4630 Beratungsstunden würde nicht ohne Folgen bleiben: "Wer im niederschwelligen Beratungsbereich den Sparstift ansetzt, muss damit rechnen, dass Folgekosten entstehen und vermeidbar menschliches Leid."

Der Dachverband hat in einem Schreiben offen bei der Bundesregierung gegen die Kürzung der Familienberatung Protest erhoben. Denn dadurch würde die psychosoziale Versorgung von Familien in Österreich „stark gefährdet“. Im Vorjahr wurden bundesweit in den rund 400 Familienberatungsstellen circa 475.000 Gespräche mit 230.000 Familien und Kindern durchgeführt.

Hilfe in Krisenfällen - kostenlos und anonym

In den Familienberatungsstellen würden betroffene Familien kostenfrei und anonym in Krisenfällen Beratung und damit Unterstützung erhalten, betont der Dachverband. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 13,1 Millionen Euro für die Familienberatungsstellen. Eine Kürzung des Budgets um eine Million Euro sei daher „ein familienpolitisch verheerendes Signal“.

Dass die Kürzung um eine Million Euro im Zuge der Budgeterstellung 2018/19 vorgesehen ist, wird im Familienministerium nicht bestritten. Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) hat grundsätzlich Verständnis geäußert, einen Beitrag zu den Einsparungen zu leisten.

Familienministerin will Ausfall kompensieren

Die Ressortchefin war im Gespräch mit der NÖN am Rande des Ministerrats jedoch bemüht, die Situation zu beruhigen. Man sei noch in Gesprächen wegen einer Lösung, betonte die ÖVP-Politikerin. Das Schließen von Beratungsstellen hatte sie davor schon ausgeschlossen. Sie will die Effizienz erhöhen.

Ein Hauptargument der Familienministerin, warum eine Kürzung möglich erscheint, ist, dass die Mittel bisher nicht zur Gänze ausgeschöpft wurden. Sie möchte daher verbliebenes Geld nützen, um zumindest einen Teil der eingesparten Mittel zu kompensieren.

Ex-Frauenministerin Heinisch-Hosek warnt vor Kürzung

Die Niederösterreicherin und Ex-Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek springt dem Dachverband zur Seite. Die jetzige SPÖ-Nationalratsabgeordnete uns SPÖ-Frauenvorsitze will sich nicht mit der Kürzung der Mittel um eine Million Euro abfinden. Damit werde nicht, wie von der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung stets betont, „im System“ gespart, sondern direkt bei den Menschen. Die Familienberatungsstellen leisteten wichtige Arbeit und seien auch für die Prävention wichtig.