Schulen, Bezirkshauptmannschaften oder Kliniken sollen sich künftig mit Strom versorgen können, der auf dem eigenen Dach erzeugt wird. Bis 2024 will das Land 150 seiner 240 Gebäude mit Photovoltaik-Anlagen ausstatten. Vorfinanzieren sollen die Sonnenkraftwerke auf den Dächern die Bürger.

Pro Sonnenkraftwerk können Interessierte bis zu fünf Anteile an einer PV-Anlage kaufen. Ein Anteil kostet 900 Euro. Ganz umsonst ist das für die Bürger, die damit laut Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Energiewende selbst vorantreiben können, nicht: Jedes Jahr am internationalen Tag der Sonne, 3. Mai, bekommen sie einen Teil ihrer Investition zurück - mit einem Plus von 1,75 Prozent. Wer etwa drei Anteile an einer PV-Anlage für 2.700 Euro kauft, soll so zehn Jahre später 2.967 Euro zurückbekommen.

28 Gebäude sollen 2021 PV-Anlagen bekommen

Den Anfang machen will man beim St. Pöltner Festspielhaus sowie dem Landesmuseum. Bis Ende 2021 sollen 28 Gebäude mit PV-Anlagen ausgestattet sein. Davon soll je ein Gebäude pro Bezirk ein Sonnenkraftwerk auf dem Dach erhalten. Die Arbeiten sollen regionale Handwerksbetriebe übernehmen, heißt es in einer Broschüre.

Dass dieser Plan aufgeht, ist Energie-Landesrat Stephan Pernkopf (ÖVP) überzeugt: "Das zeigen die Mitmach-Kraftwerke, die es bereits in 70 Gemeinden gibt." Dort wurden nach demselben Prinzip etwa bereits Schulen oder Gemeindeämtern mit PV-Anlagen ausgestattet.

Wer kann sich beteiligen? Beteiligen kann sich jeder Volljährige. Der Hauptwohnsitz muss nicht in Niederösterreich sein. Mehr Infos bzw. Anmeldung unter: www.sonnenkraftwerk-noe.at. Erste Informationen bekommen die Registrierten dann Mitte November, kündigte Pernkopf an.