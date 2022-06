Hochkarätiges Podium in Wiener Neustadt: Debatte zur Zukunft Europas

Werbung

Der Klimawandel, die künftige Rolle der EU auf internationaler Ebene, das Einstimmigkeitsprinzip sowie wirtschaftliche Aspekte rund um die Inflation: Mit diesen und anderen Themen konfrontierten die Gäste des „Bürgerforums“ das hochkarätig besetzte Podium.

Neben dem Abgeordneten zum Europäischen Parlament Lukas Mandl (ÖVP) standen auch Sabine Radl, Generalsekretärin der „Europäischen Bewegung Österreich“, Julia Eichberger als Teilnehmerin an der „Konferenz zur Zukunft Europas“ sowie Wiener Neustadts EU-Gemeinderat Peter Kurri (SPÖ) Rede und Antwort. „Dieses Bürgerforum hat gezeigt, wie wichtig es ist, den Anliegen der Menschen ein Podium zu geben. Nur so kann der aktive Dialog entstehen, der zu einer Weiterentwicklung der EU führt“, zieht Frank Piplat, der Leiter des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Österreich und Organisator des Bürgerforums in Wiener Neustadt, zufrieden Bilanz.

Mandl: „Lassen wir uns nicht spalten!“

Inhalt vieler Statements und Fragen war die derzeit herrschende Unsicherheit. EU-Abgeordneter Mandl (ÖVP) verwies in dem Zusammenhang auf die Bedeutung des Miteinander-Redens: „In der Zwischenkriegszeit haben Inflation, Arbeitslosigkeit und Rezession zu einem der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte maßgeblich beigetragen. Wir müssen daraus lernen. Wir müssen uns gegenseitig zurufen, wenn wir was beizutragen haben und immer im Gespräch bleiben, um uns nicht spalten zu lassen.“ Er verwies auch darauf, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt das einzig wirksame Gegenmittel sei und dass Veranstaltungen wie dieses Bürgerforum wirksame Maßnahmen seien, das Gemeinsame zu fördern.

Geleitet wurde die Diskussion von Philipp Grabner, Redakteur der NÖN.

Hintergrund: Die „Bürgerforen“ verstehen sich als Fortsetzung der „Konferenz zur Zukunft Europas“, die am 9. Mai diesen Jahres zu Ende gegangen ist. 800 Europäerinnen und Europäer waren dabei eingeladen, an der Vision des künftigen Europas mitzuarbeiten.

Ein weiteres „Bürgerforum“ findet am 24. Juni in Linz in Oberösterreich statt. Aufgabe des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Österreich ist die Information aller Bürger über die Arbeit ihrer gewählten Vertreter. Sitz ist das Europahaus in Wien.

