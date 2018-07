Applaus für die jüngsten Entscheidungen der Bundesregierung kommt von der Plattform für Leistung und Eigentum. Arbeitszeitflexibilisierung und Standortentwicklungsgesetz gehören zu den Maßnahmen, die Österreich wieder zurück in die Top-10 der wettbewerbsfähigsten Nationen bringen können, ist Plattform-Sprecher Günter Stummvoll sicher. Denn in den vergangenen Jahren ging es im Ranking, das von der IMD Lausanne erstellt wird, stetig bergab – von Platz 11 im Jahr 2007 auf Platz 25 im Jahr 2016.

"Regulierungswahn und Bürokratie killen Arbeitsplätze."

13 Kammern und Verbände, die so gut wie alle steuerzahlenden Betriebe repräsentieren, sind in der Plattform vereint. Dass mit Stummvoll ein niederösterreichisches ÖVP-Urgestein der Sprecher ist, tut der Überparteilichkeit laut eigenem Bekunden keinen Abbruch: „Regulierungswahn und Bürokratie killen Arbeitsplätze. Das Prinzip gilt, unabhängig davon, welche Farbe die Regierung hat. Die einzige für uns relevante Frage ist: Was tut dem Standort gut?“

Kurz & Co. hätten aber noch Hausaufgaben zu erledigen, betont der Prinzersdorfer Felix Montecuccoli, Präsident der Land- & Forstbetriebe Österreichs: „Für Landwirte ist es fast unmöglich geworden, einen Stall zu errichten, weil jeder alles beeinspruchen kann.“ Auch der Trend zum Ein-Personen-Unternehmen sei Folge von „detailverliebten Überregulierungen“. EPU bleibe oft unterm Strich mehr Geld als Betrieben, die Mitarbeiter beschäftigen. Kleinunternehmer würden sich zugleich aufgrund bürokratischer Hürden vor einem Aufstocken der Mitarbeiterzahl scheuen. Auch Gewerberecht und Einkommenssteuergesetz müssten weiter entschlackt werden.