Bei einem Besuch der Spezialeinheit des Österreichischen Bundesheeres in Wiener Neustadt ernannte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner Philipp Ségur-Cabanac (44) zum neuen Kommandanten des Jagdkommandos.

Bereits zuvor hatte Ségur-Cabanac einige Führungsfunktionen inne. Zum Beispiel beim Jägerbataillon 25 in Klagenfurt, beim Jagdkommando in Wiener Neustadt und als Referatsleiter in der Grundsatzplanung im Verteidigungsministerium. Neben seiner militärischen Ausbildung, die er unter anderem in Österreich und Frankreich absolviert hat, hat Ségur-Cabanac auch das Studium der Rechtswissenschaften abgeschlossen.

Sein Vorgänger, Brigadier Horst Hofer, der von 2008 bis 2020 das Jagdkommando leitete, ist nun Kommandant der 7. Jägerbrigade in Kärnten.

„Ich wünsche Herrn Oberst Segur-Cabanac alles erdenklich Gute und viel Soldatenglück für seine neue Aufgabe. Als Kommandant des Jagdkommandos übernimmt er enorm viel Verantwortung für die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher“, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bei ihrem Besuch in Wiener Neustadt.

Das Jagdkommando bildet die Spezialeinheit des Bundesheeres, die direkt dem Verteidigungsministerium unterstellt ist. Die Soldaten trainieren für Einsätze unter schwierigsten Gelände- und Witterungsbedingungen sowie bei extremen Gefahrensituationen. Bei Evakuierungen von österreichischen Staatsbürgern aus Krisengebieten sorgen Soldaten des Jagdkommandos für deren Sicherheit. Zuletzt unterstützten Angehörige dieser Elitetruppe das Außenministerium bei den Rückholflügen von Österreichern. In internationalen Einsätzen steht das Jagdkommando regulären Einheiten des Bundesheeres zur Seite, wenn es die besondere Gefährdungssituation eines Krisengebietes verlangt. Soldaten des Kommandos waren unter anderem im Kosovo, in Albanien, in Afghanistan, im Mittelmeer und im Tschad im Einsatz.