Karl Nehammer: „Wir sind keine Diktatur“

Im Rahmen zahlreicher NÖ-Termine stand für Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Montag auch ein Treffen mit NÖ-Journalisten am Programm. Dabei nahm er unter anderem zur Corona-Lage und zur Situation in Europa aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine Stellung.

Nehammer wurde dabei nicht müde zu betonen, dass die großen wirtschaftlichen Herausforderungen wie die hohen Energiepreise die Folgen des Krieges seien und keine Folgen der Wirtschaftssanktionen. „Die Preise sind hoch, weil auf den Märkten spekuliert wird“, so Nehammer.

Die enorme Inflation werde die Landsleute und die Politik aber noch länger beschäftigen, ist sich der Kanzler sicher. Die hohen Energiepreise waren erst am Sonntag Thema eines „Runden Tisches“ im Bundeskanzleramt. Dabei wurde die Situation evaluiert und über mögliche Maßnahmen gegen die Teuerung diskutiert.

Man muss die Flexibilität des Virus ebenso akzeptieren wie die Flexibilität von diversen Experten-Entscheidungen Karl Nehammer

Nehammer ließ durchklingen, dass etwaige Hilfen bzw. Erleichterungen eher auf Einmalmaßnahmen hinauslaufen werden. Langfristige Maßnahmen wie Steuersenkungen könnten nämlich die Inflation weiter befeuern. Jedenfalls ist Österreich bestrebt den Transformationsprozess und die Unabhängigkeit am Energiesektor zu beschleunigen. „Aber das braucht seine Zeit“, bleibt Nehammer realistisch.

Trotz der zuletzt enorm hohen Corona-Infektionszahlen werde es nach den jüngsten Öffnungsschritten keine neuerliche Verschärfung der Corona-Maßnahmen geben, weil die Zahlen auf den Intensivstationen stabil seien.

„Man muss die Flexibilität des Virus ebenso akzeptieren wie die Flexibilität von diversen Experten-Entscheidungen“, so der Kanzler, der betont, dass in Österreich jede politische Entscheidung eben seine Zeit brauche. „Wir sind keine Diktatur“, so Nehammer. Experten schätzen, dass sich die hohen Infektionszahlen ab Anfang April entspannen werden.