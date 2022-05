Die Mehrheit will wieder Alexander Van der Bellen

Werbung

Obwohl einige seiner Auftritte in den vergangenen Wochen von Politik-Insidern als Signal für eine Wiederkandidatur gewertet wurden, ist immer noch nicht klar, ob der amtierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Herbst noch einmal ins Rennen um das höchste Amt im Staat geht. Wünschen würde sich das eine Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher. Das zeigt eine aktuelle Puls24-Umfrage durchgeführt vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse.

55 Prozent der Befragten gaben an, dass sie eine Wiederkandidatur des 78-Jährigen möchten. Gegen einer neuerlichen Antritt des offiziell parteiunabhängigen Tirolers sind 38 Prozent. Der Rest legte sich nicht fest.

Sonntagsfrage: Van der Bellen 67 Prozent, Grosz 19 Prozent, Pogo 14 Prozent

Aus aktueller Sicht würde Van der Bellen auch die Mehrheit der Stimmen bekommen. Wobei man hierzu festhalten muss, dass noch lange nicht alle Kandidatinnen und Kandidaten feststehen. Bisher haben nur Bierpartei-Chef Marco Pogo und Ex-BZÖ-Politiker Gerald Grosz angekündigt, antreten zu wollen. Bliebe es dabei und würde am Sonntag gewählt, bekäme Van der Bellen der Umfrage zufolge 67 Prozent der Stimmen, Grosz 19 Prozent und Marco Pogo 14 Prozent.

Die FPÖ, deren Kandidat Norbert Hofer sich 2016 knapp gegen Van der Bellen geschlagen geben musste, möchte noch nicht sagen, mit wem sie in den Präsidentschaftswahlkampf gehen. Ein Name der immer wieder fällt, ist der der Rechtsanwältin und Nationalratsabgeordneten Susanne Fürst. Auch in dieser Konstellation würde laut der Umfrage Van der Bellen mit 64 Prozent die Mehrheit erreichen. Dahinter Pogo und Grosz mit jeweils 12,5 Prozent und Fürst mit 11 Prozent.

SPÖ- und ÖVP-Vertreter aus NÖ für Van der Bellen

In Niederösterreich liebäugelten schon zu Beginn des Jahres zahlreiche Parteien-Vertreter mit Van der Bellen. So sprachen sich in den Reihen der ÖVP etwa bereits Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka für Van der Bellen aus. Auch in der SPÖ mehrten sich Stimmen gegen eine eigene Kandidatin bzw. einen eigene Kandidatin. Diese Ansicht vertritt auch Landes-SPÖ-Vorsitzender Franz Schnabl.