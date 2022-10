Niederösterreich hatte die höchste Wahlbeteiligung aller Bundesländer

Werbung

So viele Menschen wie in Niederösterreich gingen in keinem anderen Bundesland wählen - auch relativ gesehen. Das größte Bundesland verzeichnete bei der Bundespräsidentenwahl die höchste Wahlbeteiligung aller Bundesländer.

Ganz Österreich betrachtet, machten 65,2 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. In Niederösterreich waren es 72,6 Prozent.

An zweiter Stelle liegt das Burgenland mit einer Wahlbeteiligung von 70, 5 Prozent, Platz drei erreichte Oberösterreich mit 68,3 Prozent. Die größten Wahlmuffel sind die Vorarlberger: Hier nutzten nur 56,1 Prozent aller Wahlberechtigten ihr Stimmrecht.