Reaktionen aus Niederösterreich auf das Wahlergebnis

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) gratuliert dem wiedergewählten Präsidenten: „Ich möchte dem in seinem Amt bestätigten Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen zum heutigen Wahlergebnis gratulieren und gleichzeitig allen Kandidaten für den fair und respektvoll geführten Wahlkampf danken. Eine ruhige und besonnene Amtsführung inmitten äußerst schwieriger und turbulenter Zeiten hat von den Wählerinnen und Wählern heute eine deutliche Bestätigung im ersten Wahlgang erfahren“, so die Landeshauptfrau.

Johanna Mikl-Leitner Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Auch SPÖ-Landesparteivorsitzender Franz Schnabl beglückwünscht den Bundespräsidenten: "Ich habe nie ernsthaft daran gezweifelt, dass Alexander Van der Bellen gleich im ersten Wahlgang als Bundespräsident wiedergewählt wird. Van der Bellen hat selbst in schwierigsten Politzeiten gezeigt, dass er ein Mann ist, der mit Ruhe, Ausgewogenheit und Sachverstand in der Lage ist, auch tiefe Krisen zu bewältigen und dieses wichtige Amt umsichtig auszuüben. Ich gratuliere dem alten und neuen Bundespräsidenten und wünsche ihm eine nicht ganz so turbulente zweite Amtszeit, wie es die erste gewesen ist."

Foto: SPÖ NÖ

„Ich gratuliere dem FPÖ-Kandidaten Walter Rosenkranz zu diesem sehr guten Ergebnis“, sagte der freiheitliche Landespartei- und Klubobmann im NÖ Landtag, Udo Landbauer. "Auch wenn es nicht gelungen ist, den Systemkandidaten und Amtsinhaber Alexander van der Bellen in eine Stichwahl zu zwingen, so ist das Ergebnis doch eine gewaltige Klatsche für den grünen Bundespräsidenten. Erst ein Mal in der Geschichte hatte ein amtierender Präsident ein noch schlechteres Ergebnis bei seiner Wiederwahl.“

Dass außer der FPÖ keine einzige andere Parlamentspartei einen Gegenkandidaten zu Van der Bellen aufgestellt habe, könne getrost als demokratiepolitisches Armutszeugnis gesehen werden. „Die FPÖ ist als einzige Parlamentspartei gegen das vereinte System angetreten und konnte eindrucksvoll dagegengehalten“, so Landbauer. „Die Themen Freiheit, Souveränität, Neutralität, Sicherheit und Wohlstand sind in Österreich aktueller denn je“, betonte Landbauer. „Die FPÖ ist die einzige Alternative zum politischen Einheitssystem. Das Ergebnis ist jedenfalls ein klares Zeichen dafür, dass die Menschen in Österreich eine Veränderung haben wollen."

Udo Landbauer Foto: Franz Gleiß

Grünen-Landessprecherin Helga Krismer jubelt: "Es freut mich für Österreich, dass der achtsame Stil Van der Bellens, von Weitsicht, Toleranz und Solidarität geprägt, die Mehrheit überzeugt hat. In diesen Zeiten brauchen wir die Erfahrung unseres Präsidenten. Wie Van der Bellen sagte, ist es eingetreten: "Der Sieg im ersten Wahlgang ist keine "gmahde" Wiesen."

Helga Krismer Foto: Die Grünen NÖ

Indra Collini, Landessprecherin der NEOS: „Ich gratuliere Alexander Van der Bellen zu seinem Wahlsieg, der trotz des breiten Kandidatenfelds am Ende deutlich ausgefallen ist. In seiner ersten Amtszeit, die von Regierungsumbildungen und ÖVP-Skandalen geprägt war, hat er immer besonnen und mit Bedacht gehandelt. Diese unaufgeregte, lösungsorientierte Art wünsche ich mir auch zur Bewältigung der Herausforderungen in seiner zweiten Amtszeit. Van der Bellen muss nun eine laute und starke Stimme für mehr Transparenz und saubere Politik sein und dabei mithelfen, die Korruption im politischen System ein für alle Mal zu beenden.“