Rosenkranz: „Werde Arbeit als Volksanwalt vom Wahlkampf trennen“

2020 erklärte Walter Rosenkranz im NÖN-Interview noch, dass er nach seiner Zeit als Volksanwalt wieder als Rechtsanwalt arbeiten möchte. Nun zieht es den 59-jährigen früheren Landesparteiobmann der FPÖ NÖ überraschend doch wieder in die (hohe) Politik: Der Kremser geht auf Vorschlag von Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 9. Oktober für die FPÖ ins Rennen um die Hofburg und tritt damit gegen den amtierenden Präsidenten Alexander Van der Bellen an. Bei der Verkündung seiner Kandidatur gab Rosenkranz bereits einen Einblick in die Themen, auf die er im Wahlkampf setzen will. Das sind neben den erwartungsgemäßen Schwerpunkten Corona und Teuerung auch der Kampf gegen Drogen und das Bildungssystem. Was er als Bundespräsident anders machen würde als der Amtsinhaber, wie er den Wahlkampf mit seiner aktuellen Tätigkeit vereinbaren will und was er zur Van-der-Bellen-Unterstützung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sagt, hat die NÖN nachgefragt.

NÖN: Ihre Kandidatur kam für viele überraschend. 2020 haben Sie im NÖN-Interview noch gemeint, dass Sie nach Ihrer Zeit als Volksanwalt wieder als Rechtsanwalt arbeiten möchten. Warum haben Sie sich nun dazu entschieden, für die FPÖ bei der Bundespräsidentschaftswahl zu kandidieren?

Walter Rosenkranz: Es war damals nicht voraussehbar, dass mich die FPÖ für eine derart bedeutsame Aufgabe nominieren wird. Das hat meine Lebensplanung gewaltig umgekrempelt. Meine Aussage geschah auch vor dem Hintergrund, dass man als Volksanwalt befristet bestellt wird und diese Aufgabe nicht bis zur Unendlichkeit ausübt.

In der Kremser Stadtpolitik folgte 2017 Rosenkranz auf Rosenkranz: Susanne zog statt ihrem Gatten Walter Rosenkranz in den Gemeinderat ein. Foto: Johann Lechner

In der Kremser Stadtpolitik hat Sie bereits vor Längerem Ihre Frau beerbt. Bezirksparteiobmann der FPÖ sind Sie zurzeit noch. Geben Sie das nun auf, um sich auf die Bundespolitik zu konzentrieren?

Rosenkranz: Meine Funktion als Bezirksparteiobmann werde ich jedenfalls zurücklegen, das ist ohnehin seit Längerem geplant. Mit David Fallböck, dem FPÖ-Stadtrat aus Langenlois, haben wir bereits einen geschäftsführenden Bezirksparteiobmann eingesetzt, der nun aufgebaut wird und diese Aufgabe dann vollends übernehmen soll.

Und wie sieht es mit Ihrer aktuellen Tätigkeit aus? Es heißt, Sie wollen Volksanwalt bleiben. Wie ist diese Aufgabe mit einem Wahlkampf vereinbar?

Rosenkranz: Der Bundespräsident tritt im Wahlkampf nicht zurück, ebenso arbeitet der Bundeskanzler im Wahlkampf weiter – und auch ich werde meine Tätigkeit als Volksanwalt weiter ausüben. Ich werde das natürlich vom Wahlkampf strikt trennen. Durch den elektronischen Akt kann ich von überall aus meine Dinge abarbeiten. Es wird auch weiterhin Volksanwaltschaftssprechtage geben. Ich werde streng darauf achten, dass es hier zu keiner Vermischung kommt.

Bei Ihrer Präsentation lautete das Motto „Holen wir uns unser Österreich zurück“. Was verstehen Sie darunter?

Rosenkranz: Wir mussten in den letzten Jahren den sukzessiven Abbau von vielen Dingen, die so wichtig und selbstverständlich waren, durch das Verschulden der Regierung hinnehmen. Es gibt ein Österreich vor der Pandemie. Es ist dieses Österreich, das wir von früher kannten, als noch echte Staatsmänner regiert haben, das ich zurückholen will.

Was hat Amtsinhaber Alexander Van der Bellen aus Ihrer Sicht falsch gemacht?

Rosenkranz: Van der Bellen war nicht der unabhängige Präsident, der er vorgegeben hat zu sein. Er hat seine ausschließliche politische Agenda durchgesetzt und in entscheidenden Fragen, wo es einen starken Bundespräsidenten gebraucht hätte, nichts gesagt. Bei Themen wie Neutralität, Sanktionen oder Teuerung – schlichtweg zu allem, was die Menschen bewegt, kam aus der Hofburg kein Mucks. So gesehen hat er fast alles falsch gemacht.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, mit der Sie gleichzeitig sowohl in der Landes- als auch in der Bundespolitik waren, hat nun indirekt ihre Unterstützung Van der Bellens angekündigt. Die Landes-FPÖ findet das "erschreckend". Wie bewerten Sie es?

Rosenkranz: Auch eine Landeshauptfrau hat demokratische Rechte, auch ihre Wahlentscheidung ist frei. Mikl-Leitner ist aber selbst Obfrau einer der stärksten Landesparteien innerhalb der ÖVP, die selbst keinen Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl zustande gebracht hat, was mich bei einer staatstragenden Partei durchaus verwundert. Die Bundes-ÖVP hat aber auch die Devise ausgegeben, keine Wahlempfehlung abzugeben. Wenn Mikl-Leitner dies trotzdem tut, dann verstößt sie streng genommen gegen ihre eigene Parteilinie.