Van der Bellen schafft schon in Runde 1 die Wiederwahl

Platz zwei ging an den Freiheitlichen Walter Rosenkranz, der mit knapp 18 Prozent als einziger der Herausforderer ein zweistelliges Ergebnis holte. Van der Bellen versprach, sorgsam mit dem Ergebnis umzugehen.

Die Hochrechnungen von ARGE Wahlen, SORA und OGM zeigen jedenfalls ein eindeutiges Bild: Van der Bellen kommt demnach auf gut 56 Prozent. Rosenkranz auf 17 bis 18 Prozent. Bierpartei-Gründer Dominik Wlazny und Anwalt Tassilo Wallentin schwirren rund um die acht Prozent, Blogger Gerald Grosz dürfte knapp sechs Prozent erreichen, MFG-Chef Michael Brunner gut zwei Prozent, Schuhfabrikant Heinrich Staudinger knapp dahinter bleiben. Die Wahlbeteiligung lag bei rund zwei Drittel.

Der Bundespräsident wandte sich in einer ersten Reaktion via Social Media an die Wähler und dankte für Teilnahme am Urnengang und Stimme für ihn. Nun gelte es, gemeinsam nach vorne zu schauen und sich ohne Verzögerung wichtigen Themen zu widmen. "Egal, ob Sie mir persönlich Ihre Stimme anvertraut haben oder einem anderen Kandidaten, ich werde nach bestem Wissen und Gewissen für alle Österreicherinnen und Österreicher und alle, die in Österreich leben arbeiten." Alle "konstruktiven Kräfte" lud er ein: "Packen wir's gemeinsam an!"

Doch auch die Herausforderer konnten dem Ergebnis positives abgewinnen. Rosenkranz sah bei verpasster Stichwahl sein zweites Wahlziel, nämlich Platz zwei, erreicht. Zudem darf er sich am wahrscheinlich zweitbesten Ergebnis eines FP-Kandidaten bei einer Hofburg-Wahl nach jenem von Norbert Hofer vor sechs Jahren erfreuen. Am Montag will er wieder in seinem Büro in der Volksanwaltschaft einkehren. Für den freiheitlichen Generalsekretär Michael Schnedlitz war Rosenkranz der richtige Kandidat.

Wlazny verwies darauf, dass man ohne Support durch eine Parlamentspartei oder Unterstützung eines Massenmediums ein achtbares Ergebnis erzielt habe und vor allem die Jugend für Politik begeistert habe. Dementsprechend sah er sein Antreten als eine "Bereicherung für die Demokratie". Sogar "sensationell" fand Wallentin sein Abschneiden: "Umgelegt auf eine Nationalratswahl wäre das ein Erdrutschsieg."

Grosz sah für sich einen Achtungserfolg. Dass es zu keiner Stichwahl kommt, ist für ihn der Wermutstropfen. Staudinger führte sein schwaches Ergebnis auf die geringen budgetären Mittel zurück. Er hofft nun auf die Zivilgesellschaft. Für MFG-Chef Brunner ist zumindest positiv, dass man die eigenen Botschaften unter das Volk bringen habe können. Als Partei will man jedenfalls weiter machen.

Grünen-Bundessprecher Werner Kogler ortete einen "souveränen Erfolg" seines früheren Parteikollegen Van der Bellen, mit dem Klarheit und Stabilität geschaffen worden sei. Viel Glück wünschte dem Präsidenten der Generalsekretär der Volkspartei Christian Stocker. Seine Partei hatte Van der Bellen nur indirekt unterstützt. So hielt es auch die SPÖ. "Gerade in Zeiten großer Herausforderungen sind Kontinuität und Erfahrung an der Staatsspitze für unser Land wichtig", urteilte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger freute sich, dass das Ergebnis so klar war. Sie hatte Van der Bellen sogar bei Auftritten im Wahlkampf unterstützt.

Eines ist mit dem heutigen Tag jedenfalls fix: Van der Bellen, seit Jänner 78, ist mit dem Votum der am Wahltag älteste Präsident des Landes.