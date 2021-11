Bundesweiter Lockdown ab Montag, Impfpflicht ab Februar 2022

Tagelang wurde darüber diskutiert, nun ist es fix: Um die dramatische Corona-Situation in den Griff zu bekommen, müssen alle Menschen - egal, ob geimpft oder ungeimpft - in Österreich wieder in den Lockdown. Darauf hat sich die Bundesregierung mit den Landeshauptleuten geeinigt.

Außerdem kommt nun doch auch eine Impfpflicht. Diese wurde politisch lange verneint, von Experten zuletzt aber immer wieder empfohlen. Gelten soll die Impfpflicht ab Februar 2022 - für alle Bürgerinnen und Bürger. Das Gesetzgebungsverfahren dazu wird eingeleitet. "Verfassungsjuristen signalisieren uns, dass diese verfassungsrechtlich legitim ist", sagt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne).

Niederösterreich hat die Maßnahmen wie alle anderen Länder mitgetragen. Die Impfpflicht ist aus der Sicht von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) notwendig: „Es ist ein unhaltbarer Zustand, wenn uns die mangelnde Impfbereitschaft einiger von Lockdown zu Lockdown führt - und damit zu Einschränkungen für alle. Dem Spuk muss jetzt ein Ende gesetzt werden - und zwar garantiert und abgesichert", sagt Mikl-Leitner. Und das gelinge, wie sie betont, "nur mit einer generellen Impfpflicht". "Das ist notwendig, damit wir endgültig rauskommen aus dieser unerträglichen Lockdown-Spirale", meint die Landeshauptfrau.

Lockdown gilt vorerst bis 12. Dezember

Bis 12. Dezember müssen jedoch alle Österreicherinnen und Österreicher noch einmal in einen harten Lockdown. Der Handel und die Gastronomie sowie Freizeiteinrichtungen schließen wieder. Der Handel startet am Montag, 22. November, und gilt für alle vorerst drei Wochen lang rund um die Uhr. Ausnahmeregeln für das Verlassen der Wohnung sind die aus den früheren Lockdowns bekannten: berufliche Zwecke, notwendige Besorgungen, Erholung in der Natur und Versorgung von Tieren, Betreuung von Angehörigen, Abwendung von Gefahr für Leib und Leben und religiöse Bedürfnisse.

Nach dem 12. Dezember ist eine Rückkehr zum aktuell bereits geltenden "Lockdown für Ungeimpfte" geplant.

Schulen bleiben offen,

Kinder können aber zuhause bleiben

Die Schulen sollen, "für alle, die es benötigen", offen bleiben. Allerdings unter verstärkten Hygiene-Maßnahmen - mit Maskenpflicht für alle im gesamten Gebäude, in Klassen- und Gruppenräumen. Jene Kinder und Jugendliche, die nicht in die Schule kommen möchten, können auch ohne ärztliches Attest zuhause bleiben. Für sie sollen Lernpakete zusammengestellt werden.

Empfehlung zum Homeoffice und Ausweitung der Maskenpflicht

Zusätzlich zum Lockdown wird die Maskenpflicht, die bereits einzelne Länder verschärft haben, wieder ausgeweitet. Eine FFP2-Maske muss künftig in allen Innenräumen getragen werden - auch am Arbeitsplatz. Außerdem haben sich die Landeshauptleute und die Bundesregierung auf eine Empfehlung zum Homeoffice geeinigt, überall wo es möglich ist.

Dritter Stich schon nach vier Monaten

Gleichzeitig soll während des Lockdowns die Impfrate verbessert werden. Jene, die bereits geimpft sind, werden aufgefordert, sich auch den dritten Stich zu holen. Möglich ist das nun schon nach vier Monaten, wie es bereits in einzelnen Bundesländern der Fall war.