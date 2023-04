Wahl der Landeshauptfrau: Landtagsdirektion gab Gutachten in Auftrag

Werbung

In der Präsidiale diskutierten heute Vertreter von ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grünen - alle Parteien, die Klubstatus haben - über das weitere Vorgehen rund um die im Raum stehende Anfechtung der Wahl der Landeshauptfrau und des Landeshauptfrau-Stellvertreters in der Konstituierenden Sitzung des Landtags. Landtagspräsident Karl Wilfing teilte den Parteienvertreterinnen und -vertretern dort mit, dass der Verfassungsexperte und Universitäts-Professor Peter Bußjäger in einer Vorabstellungnahme die Richtigkeit der Vorgehensweise bei der Wahl der Landeshauptfrau bzw. ihres Stellvertreters in der konstituierenden Sitzung des Landtags bestätigt habe. Außerdem habe er Bußjäger für eine klarstellende Untersuchung der Rechtslage mit der Erstellung eines Rechtsgutachtens beauftragt.

Ob sich mindestens sechs Mandatare zusammentun, um beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) Beschwerde über die Wahl einzureichen, ist weiterhin unklar. Die SPÖ gab ihre Entscheidung bisher nicht bekannt. Die NEOS, die nicht Teil der Präsidiale sind, teilten im Vorfeld mit, dass sie eine solche Beschwerde unterstützen würden. Die Grünen verneinten das. Für die beiden betroffenen Parteien ÖVP und FPÖ ist eine Beschwerde ohnehin kein Thema.

Der Verfassungsjurist Bußjäger widerspricht also seinem Kollegen Karl Stöger von der Universität Wien, der gestern in einem Bericht von „Der Standard“ eine unklare Rechtslage für die Wahl von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) sah. In einer Vorabstellungnahme, die die Landtagsdirektion per Aussendung veröffentlichte, spricht Bußjäger davon, dass die Landesverfassung zur Frage schweige, ob bei der Wahl der Landeshauptfrau bzw. des Landeshauptmannes nur die gültigen Stimmen gelten. Sie bestimme aber auch nichts anderes, wird der Verfassungsexperte weiter zitiert. Wie berichtet, dreht sich die Debatte um diesen Sachverhalt: Mikl-Leitner bekam 24 Stimmen von 42 gültig abgegebenen (und 56 insgesamten) Stimmen. Landbauer erhielt 25.

Verfassungsjurist Peter Bußjäger soll ein Gutachten erstellen. Foto: Fotostudio Heinz Stanger

Um seinen Standpunkt zu verdeutlichen, dass auch bei der Wahl der Landeshauptfrau bzw. des Landeshauptmannes nur gültige Stimmen gelten, bezieht sich Bußjäger auf einen Paragraphen der Landtagsgeschäftsordnung (§ 67 Abs. 5 LGO 2001). Darin heißt es, dass leere Stimmzettel ungültig seien. „Die Landesverfassung trifft nur – aus den dargelegten Gründen – eine Sonderregelung für die Wahl der Landesräte. § 67 Abs. 2 LGO 2001 ist daher (auch) auf die Wahl des Landeshauptmannes und des Stellvertreters anzuwenden. Damit kommt es auf die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen an“, meint der Rechtswissenschaftler. Bei den Landesräten sieht er die Verdeutlichung als nötig, um die verankerte Proporzwahl zu gewährleisten. „Sonst wäre es der Landtagsmehrheit nämlich immer möglich, die von der vorschlagsberechtigten Partei nominierten Landesräte abzulehnen oder andere als die vorgeschlagenen Personen zu wählen“, erklärt er.

In der ÖVP, deren Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner gestern schon betonte, dass „die Rechtslage eindeutig“ sei, fühlt man sich damit bestätigt: „Nun teilt auch ein renommierter Verfassungsexperte die Rechtsauffassung, dass die Wahl der Landeshauptfrau und ihres Stellvertretes den Bestimmungen unserer Landesverfassung und der Geschäftsordnung des Landtags entsprochen hat“, meint Wilfing. Um die Debatte endgültig zu klären, kündigte er trotzdem an, ein Gutachten bei Bußjäger in Auftrag zu geben.