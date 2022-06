Campus in Klosterneuburg ISTA: 600 Wissenschafter forschen in NÖ auf Welt-Niveau

Lesezeit: 3 Min Lisa Röhrer

600 Wissenschafterinnen und Wissenschafter betreiben am IST Grundlagenforschung. Die soll den Weg für neue Technologien ebnen. Foto: ISTA

V or 15 Jahren starteten die Vorbereitungen. Mittlerweile lockt das Institute of Science and Technology Austria (ISTA) die klügsten Köpfe aus 80 Ländern nach NÖ. Woran sie arbeiten und was auf dem Areal bis 2036 noch entsteht.