„Familien brauchen Zeit, um Partnerschaften zu leben“

Werbung

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nutzte die Gelegenheit im Rahmen des „Campus Niederösterreich“ an der FH St. Pölten über die Perspektiven des Landes Niederösterreich zu sprechen. Wichtig sei es laut Mikl-Leitner Ziele für die Zukunft zu definieren, um so das Land bestmöglich weiterentwickeln zu können.

Am zweiten Tag der VPNÖ-Klausur drehte sich alles um das Thema Familie. „Niederösterreichs Familien sind das Rückgrat unserer Gesellschaft und haben unsere gesamte Aufmerksamkeit verdient. Wir wollen sie zukünftig vor allem bei der Kinderbetreuung und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch besser unterstützen“, so die Landeshauptfrau.

Familien verändern sich, Familien brauchen Zeit

Gast der Klausur war unter anderem Professor Wolfgang Mazal, welcher in einem Vortrag wichtige Impulse zum Thema Familie beisteuerte. Der Begriff Familie stehe laut dem Experten unter einem ständigen Wandel und habe sich über die Jahrhunderte immer wieder neu definiert. Aktuell nehme die Zahl der Ehepaare und der Alleinerziehenden ab, während die Zahl der Partnerschaften jedoch zunehme. „Der Wunsch nach einer Beziehung ist also da“, betont Mazal.

Die Anzahl der Familien in Niederösterreich sei in den letzten Jahren auf 488.100 Familien angestiegen. Zugleich habe sich zwischen 2007 und 2021 der Anteil an Patchwork-Familien im Land von 7,2 auf 10,4 Prozent erhöht. Im gleichen Zeitraum sank die Anzahl an 0- bis 19-Jährigen um 15 Prozent. Die Anzahl der 20- bis 64-Jährigen blieb ungefähr gleich.

Während es in der Politik meistens um Kinderbetreuungseinrichtungen, Inflationsanpassung und Familienbeihilfe gehe, werde laut dem Experten ein für alle Familien wichtiger Faktor immer wieder von Politik und Wirtschaft vergessen: Zeit. „Die Politik muss hier die Wirtschaft in die Pflicht nehmen und den Menschen Zeit geben, ihre Partnerschaften zu leben“, so Mazal. Im Vergleich zu den Vorjahren werden aktuell 34 Prozent mehr Kinder in Niederösterreich betreut, obwohl es insgesamt weniger Kinder gebe. Abschließend rät der Familienexperte: „Bauen wir Infrastruktur aus und geben wir Familien mehr Geld. Familien benötigen aber vor allem Wertschätzung und Unterstützung durch Ermutigung und Anerkennung“.