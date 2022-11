Immer mehr Menschen nutzen die Caritas-Angebote für Armutsbetroffene

Werbung

Bücher, Kleidung und Deko-Artikel werden im "Carla" St. Pölten in Regalen und auf Kleiderstangen präsentiert. Sie stammen aus Sachspenden. Menschen, die wenig Geld haben, können sich in dem liebevoll eingerichteten Secondhand-Shop Gewand, Geschirr und ähnliches kaufen. Seit das Leben so massiv teurer geworden ist, machen das immer mehr Menschen.

Carina Membir, Leiterin des Zentrums für Beschäftigung und Berufsorientierung der Caritas, bemerkt eine deutlich erhöhte Nachfrage in den "Carlas" in Niederösterreich. "Zurzeit kommen zum Beispiel immer mehr Senioren, die für ihre Enkelkinder Geschenken kaufen wollen, sich das in normalen Geschäften aber nicht mehr leisten können", erzählt Membir.

Genau wie die Secondhand-Läden werden auch die anderen Angebote der Caritas für armutsgefährdete und -betroffene Menschen stärker genutzt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialberatungsstellen, wo es Beratung in finanziellen Notsituationen gibt, verzeichnen täglich neue Anfragen. Die Sozialmärkte sind mittlerweile auf Lebensmittel-Spenden angewiesen, um die gestiegene Nachfrage überhaupt noch decken zu können. "Der durchschnittliche Wochen-Einkauf ist im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent teurer geworden. Die Energiekosten befinden sich auf Rekord-Niveau. Es ist nicht verwunderlich, dass die Anfragen in den Sozialberatungsstellen heuer um ein Drittel gestiegen sind", berichtet Caritas-Generalsekretär Christoph Riedl.

Betroffene erzählt von ständigem "Druck in der Brust", verursacht durch Existenzängste

Wie es ist, wenn man sich das Ausgeben jedes Euros und die Fahrt jedes Kilometers, drei Mal überlegen muss, weiß Martina Lienemann nur zu gut. Sie musste schon in den vergangenen Jahren mit wenig Geld auskommen und hat deshalb längst Strategien zum Sparen entwickelt. So kauft sie beispielsweise viel auf Flohmärkten ein oder immer die reduzierte abgelaufene Ware. Außerdem vergleicht sie die Preise aller Tankstellen, um den Sprit so günstig wie möglich zu bekommen.

"Da kann ich nicht mehr viel tun, jetzt wo alles noch viel teurer geworden ist", erzählt die Betroffene im Rahmen einer Pressekonferenz und betont, dass sie für die Teuerungshilfen von Land und Bund sehr dankbar sei. Den Teuerungsausgleich habe sie gleich für die noch ausständige Strom- und Heizungsabrechnung zur Seite gelegt. Für armutsbetroffene Menschen sind die Hilfen aber zu wenig, weiß Martina Lienemann. Wenn sie sich etwas wünschen kann, dann, dass der von den Existenzängsten verursachte Druck in der Brust einmal kurz nachlässt.

Dass es für die besonders von der Teuerung betroffenen Menschen noch mehr Unterstützung braucht, findet auch Caritas-Direktor der Diözese St. Pölten, Hannes Ziselsberger. "Für uns ist klar: Wo es massive Mehrkosten gibt, wo die Gefahr der Armut steigt, braucht es auch mehr Hilfe." Das Helfen sehe Ziselsberger als Verantwortung der Caritas. Er sieht aber auch die Politik gefordert. Konkret brauche es für besonders betroffene Menschen weitere Unterstützungen. "Das soziale Netz muss noch dichter gespannt werden", meint er und nennt die Anpassung der Sozialleistungen an die "echte" Inflationsrate als Beispiel.

Sozialberatungsstellen gibt es in St. Pölten, Amstetten, Krems und Waidhofen

Die Caritas selbst bietet in den Sozialberatungsstellen Hilfe an. Dort werden Menschen beraten, die nicht wissen, wie sie den Kühlschrank füllen oder die Wohnung warm halten sollen. Standorte der Sozialberatung gibt es in St. Pölten, Amstetten, Krems und Waidhofen/Thaya. Neben Beratung gibt es dort Soforthilfe in Form von Lebensmittel- und Bekleidungsgutscheinen sowie Unterstützungszahlungen in Notlagen.

Qualität der Spenden hat abgenommen

Damit diese Angebote aufrecht erhalten kann, ist die Caritas aber auch auf Spenden angewiesen. Sie ruft deshalb jene Menschen, die die Teuerung nicht so massiv betrifft, zum Helfen auf. In den "Carla"-Läden können Sachspenden abgegeben werden. Voraussetzung ist, dass diese sauber und in Ordnung sind. "Wir merken hier in letzter Zeit, dass die Qualität deutlich schlechter geworden ist und die Menschen Kleidung selbst länger tragen", erzählt Membir. Gebraucht werden zudem Geldspenden - nicht zuletzt, weil selbst für die Caritas Energie, Sprit und Co. teurer geworden sind.

