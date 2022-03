Zeuge gibt erste Einblicke hinter Drasenhofner Flüchtlingsheim

Im Prozess um Gottfried Waldhäusl scheint noch länger kein Urteil in Sicht. Die Richterin befragt erste Zeugen zum möglichen Amtsmissbrauch des FPÖ-Landesrats und einer Mitarbeiterin.

Ein früherer Kabinettsmitarbeiter des Landesrats berichtet als Zeuge über Vorgaben wie Stacheldrahtzaun und Hund für das Asylquartier Drasenhofen. Diese Maßnahmen seien ein Wunsch von Waldhäusl gewesen. Ob es sich dabei aber um konkrete Weisungen oder bloße Wünsche handelte, kann auch nach längeren Diskussionen nicht geklärt werden. Hier habe jeder eine „andere Rechtsauslegung“. Für den Zeugen sei es jedoch eine Weisung gewesen: „Als Vorgesetzter formuliert man ja auch Weisungen höflich“.

Stacheldraht und Wachhund sollten Bevölkerung beruhigen

Außerdem sollte der Standort der neuen Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge "nicht unbedingt in einer Großstadt" liegen, "damit ja nichts passiert". Zu groß war die Angst vor Protesten in der Bevölkerung. Zum Zaun sagt der Zeuge konkret: "Das war ein Thema, an dem nicht gerüttelt werden durfte." Der Zaun sollte daher hauptsächlich die Anrainer beruhigen. Waldhäusl behauptet allerdings, der Zaun samt Stacheldraht hätte die Flüchtlinge im Gebäude beschützen sollen.

Vorgaben des Asyllandesrats wie Zaun und Hund hatte der Mitarbeiter seiner Aussage zufolge an die Verantwortlichen in der Fachabteilung zur Prüfung weitergeleitet. "Die Rechtsmeinung war offensichtlich, dass das alles in Ordnung ist", meint der damalige Sachbearbeiter.

Waldhäusl gibt an, sich bei rechtlichen Fragen auf ihn verlassen zu haben, doch der 48-Jährige ist kein Jurist, sondern hat Verwaltungswissenschaften studiert. Nach Drasenhofen verlegt wurden Jugendliche, die "eine gewisse Auffälligkeit gezeigt haben oder mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind", erklärt der Mann, der acht Monate lang im Kabinett von Waldhäusl als stellvertretender Büroleiter beschäftigt war.

Der 56-jährige Landesrat und die angeklagte Landesbedienstete sollen laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) im November 2018 die Verlegung von zumindest 14 minderjährigen Asylwerbern in ein der Anklage zufolge ungeeignetes Quartier veranlasst haben. Damit wurden die Jugendlichen laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einer "ihre Persönlichkeitsentwicklung destabilisierenden Maßnahme unterworfen". Die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge sollen damit in ihrem Recht auf Grundversorgung und Unterbringung in einer geeigneten Unterkunft geschädigt worden sein. Aufgrund von Kritik an der Einrichtung hatte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wenige Tage nach der Eröffnung des Asylquartiers Drasenhofen die Verlegung der Jugendlichen an einen anderen Standort angeordnet.

Die Verhandlung wird vertagt und vier weitere Prozesstage im Mai fixiert.